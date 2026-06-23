גוטליב לחרדים: "תפגינו מול המסיתים, מיארה ועמית"

חברת הכנסת טלי גוטליב (הליכוד) פנתה הערב (שלישי) בציוץ יוצא דופן למגזר החרדי, והציעה להם לשנות לחלוטין את אופי המחאות הציבוריות שלהם סביב סוגיית חוק הגיוס ותקציבי המעונות. גוטליב קראה להם להפסיק את ההפגנות הפוגעות בציבור הרחב, ולהעתיק את זעם המחאה ישירות אל מול בתיהם של בכירים במערכת המשפט ובייעוץ המשפטי לממשלה.

"אציע לאחינו החרדים להפגין מול הרודפים והמסיתים נגדם, זה ממילא יהיה הרבה יותר אפקטיבי", כתבה גוטליב בחשבון ה-X שלה (טוויטר לשעבר).

בהמשך דבריה, נקבה חברת הכנסת מהליכוד בשמותיהם של בכירי מערכת המשפט, אותם היא מסמנת כאחראים הבלעדיים למשבר: "מציעה לארגן הפגנות באישור ברחובות הסמוכים לביתה של מיארה, גיל לימון, יצחק עמית, דפנה ברק ארז ועוד".

לדברי גוטליב, מיקוד הלחץ מול האישים הללו ישיג את המטרה מבלי לפגוע בציבור הכללי: "הפגנות שיפריעו לסדר הציבורי של מי שהפך אתכם ל׳רעה חולה׳ בחברה הישראלית. הפגנות רבות היקף יפגעו באזרחי המדינה, ודווקא בסביבת הרודפים אתכם יהיה שקט לגמרי. תחשבו על זה".