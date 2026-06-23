אחרי הפרידה המדוברת: זה הצעד הבא של אנה זק

אחרי שנים שבהן בחרה רשת האופנה FOX להוביל את הקמפיינים שלה באמצעות נבחרות פרזנטורים, כעת מגיע שינוי משמעותי במיוחד.

לסרוגים נודע כי אנה זק נבחרה להיות הפנים החדשות של המותג, והיא צפויה להוביל לבדה את קמפייני הרשת בתקופה הקרובה.

סוף לעידן הנבחרות

בשנים האחרונות הובילו את הקמפיינים של הרשת נבחרות פרזנטורים שכללו בין היתר את ליאל אלי, קים אור אזולאי ו-און רפאלי. כעת, לראשונה מזה שנים, בוחרת הרשת לחזור למודל של פרזנטורית אחת שתוביל לבדה את המותג.

עבור אנה זק מדובר גם במהלך מקצועי משמעותי, שכן זמן לא רב לאחר שסיימה את דרכה ברנואר היא מצטרפת לאחד המותגים הגדולים והבולטים בישראל.

המהלך מסמן לא רק שינוי בזהות הפרזנטורית של המותג, אלא גם שינוי אסטרטגי של הרשת, שבוחרת להציב במרכז את אחת הכוכבות החזקות והמשפיעות ביותר בתעשיית הבידור המקומית.