הח"כ מהליכוד במתקפה על נתניהו: "יריקה בפרצוף של המשרתים"

חבר הכנסת דן אילוז (הליכוד) יוצא הערב (שלישי) במתקפה פומבית ונוקבת נגד מפלגתו וראש הממשלה, בעקבות חשיפת האולטימטום של הסיעות החרדיות והדיל המסתמן לקביעת מועד מוסכם לבחירות באוקטובר תמורת העברת חוקי הגיוס ופטור ממעצרים.
חבר הכנסת אילוז, שמציג קו תקיף ועקבי בסוגיית השוויון בנטל ואף הצביע נגד חוק יסוד לימוד תורה בקריאה הטרומית, הבהיר כי שום שרידות פוליטית אינה מצדיקה פגיעה בציבור הלוחמים.
"חילול השם בחוק יסוד לימוד תורה"
"עוד כמה ימים בשלטון לפני בחירות לא שווים את היריקה בפרצוף של הציבור המשרת, שהוא לב ליבו של המחנה הלאומי", תקף ח"כ אילוז בחריפות. הוא הוסיף ביקורת דתית-ערכית קשה על עצם הגדרת החוק ואמר כי המהלך מייצר "חילול השם שיש בחוק יסוד לימוד תורה".
לדבריו, מעבר לפגיעה המוסרית במשרתים ובערכי הציונות, מדובר גם בשגיאה פוליטית קשה שתרחיק בוחרים מהימין ותביא להתרסקות ביום הבוחר. "בטח לא כשמהלכים אלה יגרמו לאיבוד תמיכה ולהפסד בבחירות", הזהיר אילוז.
"להתעקש על דרכנו הלאומית והציונית"
בסיום דבריו קרא חבר הכנסת מהליכוד לחבריו לקואליציה ולראשי מפלגתו להפסיק להיכנע לדרישות השותפות החרדיות, להציב קו אדום ברור ולחזור לעקרונות היסוד של המחנה הלאומי.
"אפשר גם להגיד למפלגות החרדיות ׳לא׳", קבע ח"כ אילוז נחרצות, "ולהתעקש על דרכנו הלאומית ליברלית וציונית".
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כל הכבוד לדן אילוז