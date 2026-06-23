הח"כ מהליכוד במתקפה על נתניהו: "יריקה בפרצוף של המשרתים"

חבר הכנסת דן אילוז (הליכוד) יוצא הערב (שלישי) במתקפה פומבית ונוקבת נגד מפלגתו וראש הממשלה, בעקבות חשיפת האולטימטום של הסיעות החרדיות והדיל המסתמן לקביעת מועד מוסכם לבחירות באוקטובר תמורת העברת חוקי הגיוס ופטור ממעצרים.

חבר הכנסת אילוז, שמציג קו תקיף ועקבי בסוגיית השוויון בנטל ואף הצביע נגד חוק יסוד לימוד תורה בקריאה הטרומית, הבהיר כי שום שרידות פוליטית אינה מצדיקה פגיעה בציבור הלוחמים.

"חילול השם בחוק יסוד לימוד תורה"

"עוד כמה ימים בשלטון לפני בחירות לא שווים את היריקה בפרצוף של הציבור המשרת, שהוא לב ליבו של המחנה הלאומי", תקף ח"כ אילוז בחריפות. הוא הוסיף ביקורת דתית-ערכית קשה על עצם הגדרת החוק ואמר כי המהלך מייצר "חילול השם שיש בחוק יסוד לימוד תורה".

לדבריו, מעבר לפגיעה המוסרית במשרתים ובערכי הציונות, מדובר גם בשגיאה פוליטית קשה שתרחיק בוחרים מהימין ותביא להתרסקות ביום הבוחר. "בטח לא כשמהלכים אלה יגרמו לאיבוד תמיכה ולהפסד בבחירות", הזהיר אילוז.