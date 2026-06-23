חשש לחייו: חיפושים נרחבים אחר משיט סאפ שנעלם בכינרת

מחדר הבקרה של איגוד ערים כינרת נמסר הערב (שלישי) על אירוע חירום באגם: כוחות ביטחון והצלה מנהלים בשעה זו חיפושים קדחתניים אחר משיט גלשן סאפ, אשר נעלם ועקבותיו אבדו לפני כשעה באחד מחופי הכינרת. עם קבלת הדיווח, הוקפצו למקום שוטרי משטרת ישראל לצד צוותי הפיקוח וההצלה של איגוד ערים כינרת. הכוחות עורכים בשעה זו סיורים ממוקדים בתוך המים באמצעות כלי שיט ולאורך רצועת החוף, בניסיון לאתר את הנעדר בהקדם האפשרי.

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באיגוד ערים כינרת שבים ומזכירים לציבור המתרחצים את כללי הבטיחות הנוקשים, ומדגישים כי חל איסור מוחלט להיכנס למי האגם לאחר סיום פעילותם של שירותי ההצלה בחופים. כמו כן, מזהירים באיגוד מפני שימוש בכלי ציפה שונים, כדוגמת סאפ או מזרני ים, העלולים להיסחף במהירות ובקלות לעומק הימה – בייחוד בשעות אחר הצהריים והערב, אז מתחזקות הרוחות באזור באופן פתאומי.