מינוי רשמי: פרופ' סיגל סדצקי היא ראש חטיבת בריאות הציבור

משרד הבריאות מודיע היום (שלישי) על מינויה הרשמי והקבוע של פרופ' סיגל סדצקי לתפקיד ראש חטיבת בריאות הציבור. פרופ' סדצקי, רופאה מומחית לבריאות הציבור ואפידמיולוגיה, מביאה עמה ניסיון ארוך שנים במחקר, ניהול וקביעת מדיניות רפואית ברמה הלאומית והבינלאומית, לאחר שבמשך שנים הובילה מהלכים למניעת מחלות וקידום בריאות.

סדצקי נכנסה לתפקיד כממלאת מקום בחודש פברואר האחרון, בעקבות עזיבתה של ד"ר שרון אלרעי פרייס. בחודשים האחרונים ניהלה את החטיבה בפועל, והובילה את מערך בריאות הציבור בזמן ההיערכות למגיפת האבולה ובמהלך מבצע "שאגת הארי". בימים אלו היא אמונה על הובלת שינוי משמעותי במתווה החיסונים הארצי, במטרה לבלום את התפרצות החצבת ולהעלות את אחוזי הכיסוי החיסוני בישראל.

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בר סימן טוב: "נכס למערכת הבריאות" מנכ״ל משרד הבריאות, משה בר סימן טוב, בירך על המינוי: "אני מברך על חזרתה של פרופ' סיגל סדצקי להובלת חטיבת בריאות הציבור. מערכת הבריאות ובריאות הציבור ניצבים בפני אתגרים משמעותיים בשנים הקרובות – מקידום בריאות ומניעת תחלואה, ועד התמודדות עם התפרצויות ומצבי חירום. ניסיונה רב השנים, מחויבותה ועשייתה המקצועית הם נכס משמעותי למשרד הבריאות ולשמירה על בריאות הציבור הישראלי". בר סימן טוב הוסיף כי הוא בטוח שתחת הנהגתה תציג החטיבה מצוינות מבוססת נתונים, ותוביל לקפיצת מדרגה תשתיתית לצד הרחבת כוח האדם בתחום.

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סדצקי: "תחושת אחריות ושליחות"

עם כניסתה הרשמית לתפקיד, מסרה פרופ' סיגל סדצקי: "אני מודה על האמון שניתן בי בשנית ונכנסת לתפקיד בתחושת אחריות ושליחות. בריאות הציבור היא אבן יסוד בחוסנה של החברה. יחד עם כלל גורמי המקצוע במשרד ובמערכת הבריאות אפעל לחיזוק מקצוע בריאות הציבור בהתאם לסטנדרטים העולמיים הנוכחיים ולחדשנות בתחום".

סדצקי חתמה את דבריה וציינה כי תתמקד בחיזוק המוכנות לאתגרי משבר האקלים, בהיערכות הכוללת למצבי חירום לאומיים ובקביעת מדיניות מבוססת נתונים.