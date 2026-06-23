נתוני האמת של מבחן הלשכה נחשפים: מי באמת עובר ואיך שורדים ההמתנה?

השניות שבהן אתם עוזבים את עמדת הבחינה של לשכת עורכי הדין מייצרות סוג של הלם מערכתי. תוך דקות ספורות, השקט של אולם הבחינות מוחלף בסערת רשתות חברתיות: ויכוחים קולניים על שאלות מורכבות בדיני ראיות, השוואות בין גרסאות מנוגדות וחרדה גוברת סביב השאיפה להגיע לציון 65.

לפני שצוללים לתוך מערבולת הספקולציות של חבריכם למסדרון, מומלץ לעצור, להביט במספרים היבשים וללמוד איך לנהל נכון את השבועות המותחים שממתינים לכם.

לשכת עורכי הדין ( צילום: יוסי זמיר )

פרוטוקול ההישרדות: הצעדים הקריטיים לשבועות הקרובים האתגר המרכזי שמתחיל כעת אינו קשור לידע משפטי, אלא ליכולת שלכם לשמור על יציבות מנטלית. הנה מפת הדרכים לשמירה על הבריאות הנפשית שלכם עד לקבלת התשובות: המגננה הדיגיטלית – עוצר רשתות הימים הקרובים יאופיינו בהצפת שחזורים חלקיים, השערות ופרשנויות לא רשמיות. כניסה מוגברת לקבוצות הללו לא תועיל בדבר, שכן אין לכם יכולת להשפיע על מה שכבר סומן בטופס התשובות האופטי. כל מה שתשיגו הוא פגיעה מיותרת בשנת הלילה שלכם. תופעת "המטוטלת" ומנגנון הערעור הציון הארצי הממוצע משמש אינדיקטור מצוין לרמת הקושי והפיקוח על הבחינה. במועד סתיו 2024 עמד הממוצע על 63.4, ובקיץ 2025 הוא חווה נסיגה נוספת ונעמד על 59.6 בלבד. המשמעות היא שהממוצע הכללי (המשלב נבחנים חדשים וחוזרים) נושק לרוב לרף המעבר ומלמד על מבחן קשוח. אך חשוב לזכור כי הלשכה מודעת היטב למספרים הללו. כמעט בכל מועד, ועדות הערעור המקצועיות פוסלות שאלות בעייתיות או מאשרות חלופות נכונות נוספות בדיעבד. עבור מי שמרגיש שהוא נמצא באזור הדמדומים של ציוני 60 עד 64 – המערכה רחוקה מלהיות סגורה. אריזת המזכרות ספרי ההכנה העבים והחומרים המודפסים צריכים לצאת מטווח הראייה שלכם. מומלץ לארוז אותם בקופסאות סגורות ולהעבירם למחסן או למקום מרוחק. המוח שלכם זקוק כעת לתהליך התאוששות מהיר ומנותק מכל סעיף חוק או פסק דין ארוך.

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ההכרה במאמץ

בחינת הסמכה זו נחשבת ובצדק לאחת המשוכות המקצועיות התובעניות והמתישות במשק הישראלי. עצם העובדה שצלחתם את חודשי המרתון האינטנסיביים והתמודדתם עם המבחן עצמו היא הישג משמעותי בפני עצמו. מגיע לכם לקחת נשימה עמוקה, לצאת, לבלות ולהחזיר את השגרה לחיים.

פקטור הניסיון הראשון: מה מספרת הסטטיסטיקה ההיסטורית?

בחינת המגמות הרשמיות לאורך שני העשורים האחרונים מלמדת כי השחיקה המנטלית מהווה פקטור קריטי בהצלחה, וכי חלון ההזדמנויות המיטבי פתוח במועד הנוכחי:

נבחנים בפעם הראשונה: קבוצה זו מציגה יציבות מרשימה עם שיעורי ההצלחה הגבוהים ביותר, אשר נעים ברוב המועדים (כולל סתיו 2024 וקיץ 2025) בין 75% ל-83% מעבר.

קבוצה זו מציגה יציבות מרשימה עם שיעורי ההצלחה הגבוהים ביותר, אשר נעים ברוב המועדים (כולל סתיו 2024 וקיץ 2025) בין 75% ל-83% מעבר. נבחנים בפעם השנייה: הסטטיסטיקה מציגה צניחה משמעותית בשלב זה, כאשר אחוזי המעבר ננעלים בטווח של 29% עד 31.5% בלבד. יוצא דופן חיובי נרשם בסתיו 2024, שם כמעט מחצית מהנבחנים החוזרים (48.3%) הצליחו לעבור.

הסטטיסטיקה מציגה צניחה משמעותית בשלב זה, כאשר אחוזי המעבר ננעלים בטווח של 29% עד 31.5% בלבד. יוצא דופן חיובי נרשם בסתיו 2024, שם כמעט מחצית מהנבחנים החוזרים (48.3%) הצליחו לעבור. ניגשים בפעם השלישית ומעלה: התמודדות מורכבת במיוחד אל מול נתונים קשיחים, כאשר אחוזי ההצלחה של הוותיקים נעים בעקביות בין 6% ל-14% בלבד.

פילוח המוסדות האקדמיים: מי מוביל את טבלת ההישגים?

הנתונים הרשמיים מוכיחים כי החלוקה הפשטנית בין אוניברסיטאות למכללות אינה משקפת נאמנה את המציאות, ומציגה הבדלים ברורים בין הגופים השונים:

המדרג המשולב של שיעורי ההצלחה (מהאחוז הגבוה לנמוך):

הצמרת האוניברסיטאית (תל אביב והעברית): מובילות קבועות של הטבלה עם 97% עד 98.5% מעבר בקרב הניגשים לראשונה, לצד הציון המשוקלל הגבוה במדינה העומד על 74.69. אוניברסיטאות בר-אילן וחיפה: מציגות יציבות מוכחת סביב 84%–94% מעבר, עם רגעי שיא היסטוריים כמו מועד קיץ 2022, שבו נרשמו 100% הצלחה לנבחנים החדשים. המכללות שפיצחו את המבחן: המכללה למינהל רשמה זינוק משמעותי בנתונים עם 93.33% מעבר לראשונה בסתיו 2024 ו-89.90% בקיץ 2025. מכללת ספיר מפגינה נוכחות חזקה בצמרת עם נתונים של 80% עד 93% לחדשים, ואוניברסיטת רייכמן שומרת על יציבות חזקה של 83% עד 91.6%.

לשדכת עורכי הדין ( צילום: יוסי זמיר )

ניתוח מוסדות המסה הקריטית:

הקריה האקדמית אונו: הגוף שמגיש את היקף הסטודנטים הגדול ביותר בישראל. בקרב הניגשים לראשונה היא מציגה נתון מכובד של כ-66.5% מעבר, אך בשל כמות גדולה מאוד של נבחנים חוזרים, הנתון המשוקלל הכללי שלה יורד ל-46.3%.

הגוף שמגיש את היקף הסטודנטים הגדול ביותר בישראל. בקרב הניגשים לראשונה היא מציגה נתון מכובד של כ-66.5% מעבר, אך בשל כמות גדולה מאוד של נבחנים חוזרים, הנתון המשוקלל הכללי שלה יורד ל-46.3%. המרכז האקדמי למשפט ולעסקים: מציג שיעורי הצלחה תנודתיים יותר, העומדים על כ-55% מעבר לניגשים לראשונה, בעוד הציון הממוצע המוסדי הרשמי שלו נמוך מרף המעבר ונעמד על 58.7 בלבד.

מתאם ההתמחות: כיצד הניסיון המעשי מעצב את סיכויי המעבר?

סביבת העבודה שבה העברתם את שנת ההתמחות שלכם משפיעה באופן ישיר על דרך פיצוח השאלות במבחן:

פרקליטות המדינה והמחוזות: מחזיקות בבכורה הבלתי מעורערת עם נתוני מעבר פנומנליים של 92.86% עד 94.41% במועדים האחרונים.

מחזיקות בבכורה הבלתי מעורערת עם נתוני מעבר פנומנליים של 92.86% עד 94.41% במועדים האחרונים. הפרקליטות הצבאית והמשטרה: מציגות יציבות יפה ושיעורי הצלחה הנעים בין 70% ל-76%.

מציגות יציבות יפה ושיעורי הצלחה הנעים בין 70% ל-76%. בתי המשפט (עוזרים משפטיים ומתמחי שפיטה): חוו תנודתיות ניכרת לאורך השנים (45%–47% בעבר), אך רשמו זינוק מרשים ל-75% מעבר במועד סתיו 2024.

חוו תנודתיות ניכרת לאורך השנים (45%–47% בעבר), אך רשמו זינוק מרשים ל-75% מעבר במועד סתיו 2024. משרדי ממשלה ורשויות מקומיות: שומרים על יציבות של כ-66% מעבר בשנתיים האחרונות.

שומרים על יציבות של כ-66% מעבר בשנתיים האחרונות. המגזר הפרטי: הנתח הרחב ביותר של נבחנים בארץ. בשל השונות המובנית באופי ובאיכות העבודה במשרדים הפרטיים השונים, אחוזי המעבר פה מורכבים יותר ונעים בעקביות בין 35% ל-55% בלבד.

זווית מערך המילואים: מתמחים ששירתו במילואים מבצעיים וקיבלו מעטפת התאמות והקלות ממוקדות מהלשכה, הוכיחו כי המאמץ השתלם – במועד סתיו 2024 נרשמו אחוזי מעבר מרשימים של 80.70% בקרב נבחני המילואים.