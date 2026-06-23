עודד פורר במתקפה חריפה: "אין נמוך ושפל מזה"

התגובות באופוזיציה לאולטימטום המשותף של אריה דרעי ומשה גפני, והדיווחים על דיל פוליטי מול ראש הממשלה בנימין נתניהו לקביעת מועד לבחירות באוקטובר, לא מאחרות לבוא. יו"ר סיעת ישראל ביתנו, ח"כ עודד פורר, שיגר הערב (שלישי) תגובה לוחמנית במיוחד ותקף בחריפות את סדר העדיפויות של הממשלה בעת מלחמה.

"החיילים שלנו כמו ברווזים במטווח בלבנון עם ידיים קשורות מאחור, וראש הממשלה מתחייב לדרעי וגפני לקדם חוק שיפסיק את מעצרי המשתמטים", אמר פורר בפתח דבריו, כשהוא קושר בין הלחימה בחזית הצפונית לבין מהלכי החקיקה בכנסת. "אין יותר נמוך ושפל מזה".

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"איבד אחיזה במציאות"

לדברי יו"ר סיעת ישראל ביתנו, ההיענות של נתניהו לדרישות המפלגות החרדיות בעיתוי הנוכחי מוכיחה כי הוא פועל אך ורק מתוך מניעי הישרדות פוליטית אישית, תוך פגיעה מוגזמת בערכי השוויון בנטל.

"העובדה שנתניהו מוכן לרדת לשפל המדרגה כדי להרוויח עוד כמה ימים על הכיסא, מוכיחה שהוא איבד אחיזה במציאות ואיבד את הלגיטימיות להנהיג את המדינה", האשים חבר הכנסת.

היעד: ממשלה שתגייס את כולם

בהתייחסו לתאריכים המסתמנים ברקע, הבהיר פורר כי מפלגתו נערכת למערכת הבחירות הקרובה במטרה להוביל למהפך שלטוני ולשינוי מוחלט של חוקי הגיוס בישראל, ללא יוצאים מן הכלל.

"בין אם הבחירות תהיינה ב-20.10 או ב-27.10, הציבור יראה לממשלת ההשתמטות את הדרך הביתה", חתם פורר בנחרצות. "בקרוב נקים כאן ממשלה שתגייס את כולם. בלי פטורים ובלי הנחות".