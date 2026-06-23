שגריר ישראל בארה"ב מזהיר: "יש סכנה שחיזבאללה קיבל זריקת עידוד"

עם פתיחת סבב השיחות החמישי בין ישראל לממשלת לבנון, שגריר ישראל בארה"ב יחיאל לייטר התייחס היום (שלישי) להתפתחויות הביטחוניות בצל הפסקת האש והלחץ האמריקני להפסקת התקיפות נגד חיזבאללה בדרום לבנון. בדבריו הבהיר כי ההתערבות האיראנית בסוגיה הלבנונית מקשה על המגעים.

"זהו סבב השיחות החמישי, ואני חייב לומר – אנחנו נמצאים בתאונת רכבת" אמר לייטר. "לפני ארבעה סבבים עלינו כולנו על אותה רכבת. ישבנו באותו קרון ונסענו לאותו יעד, כאשר ארה"ב משמשת כקטר המוביל. הרכבת הייתה בדרכה לכיוון ברור מאוד, שלום מלא בין המדינות: איראן החוצה והשפעתה הזדונית מחוץ ללבנון; פירוק חיזבאללה; שלום וביטחון ללבנון ולישראל. היום, הרכבת הזו בסכנה ירידה מהפסים. אני מקווה שנוכל להחזיר אותה למסלול". לדבריו, "הנחת היסוד הייתה שאיראן בחוץ, ושהדיון המרכזי עוסק בלבנון ובחיזבאללה – לא בשאלה עד כמה איראן יכולה לרסן את חיזבאללה. זה לא תפקידה של איראן. תפקידה הוא לצאת מלבנון. תפקידה של ממשלת לבנון הוא לממש את ריבונותה. ריבונות פירושה שאיראן לא תהיה עוד מעורבת בפעילות או בהשפעה זדונית בלבנון".

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לייטר הדגיש כי "אנחנו זקוקים לבהירות. אני חושש שהמושג 'מניעת חיכוך' אינו במקומו. הסוגיה היחידה היא חיזבאללה. יש להביס את חיזבאללה ולהסירו מהמשוואה. במקום זאת, קיימת סכנה שחיזבאללה קיבל זריקת עידוד. אין ספק שהוא חש מחוזק ונועז יותר".

"אני מבקש לשאול: האם פירוק חזבאללה עדיין מהווה את הבסיס לדיונים הללו? מבחינתנו הוא חייב להישאר כזה" המשיך. "הסכמנו להפסקת אש שהותנתה בכך שחיזבאללה ייסוג צפונה. האם ההסכם הזה עדיין מחייב?".

בסיכום דבריו השגריר הישראלי הזכיר כי "איראן צפויה ליהנות מזרימת כספים במסגרת מזכר ההבנות. כיצד נוודא שכספים אלה לא ימצאו את דרכם לחיזבאללה? איננו יכולים להרשות לעצמנו התחייבויות שמתפוגגות. וחשוב להבהיר: ישראל תפעל נגד איומים מיידיים ומתפתחים על אזרחיה וחייליה".