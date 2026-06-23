עמית סגל בתגובה ראשונה לדרמה הפוליטית

האולטימטום החריג שהציבו הערב ראשי המפלגות החרדיות, אריה דרעי ומשה גפני, לראש הממשלה בנימין נתניהו, מעורר הדי רעש במערכת הפוליטית. בעוד ההודעה הרשמית דיברה על איום בפיזור הכנסת כבר בשבוע הבא אם לא יקודמו חוקי הגיוס, הפרשן הפוליטי של חדשות 12, עמית סגל, ממהר לתרגם את המהלך ומסביר כי מדובר למעשה בהסכמות שכבר גובשו בין הצדדים.

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"ובתרגום לעברית", כתב סגל בעקבות פרסום ההודעה המשותפת של ש"ס ודגל התורה, "הושג דיל בין נתניהו והחרדים – בחירות ב-20.10 תמורת החקיקה".

לפי פרשנותו של סגל, לא מדובר במשבר פתאומי שנועד לפרק את הקואליציה באופן מיידי, אלא כמהלך מתואם שנועד לאפשר לשני הצדדים את מבוקשם: המפלגות החרדיות יקבלו את חוק יסוד לימוד תורה ואת עצירת מעצרי הלומדים בוועדות הכנסת כבר בימים הקרובים, ובתמורה לכך יוענק לראש הממשלה מועד מוסכם ורחוק יחסית לקיומן של הבחירות הכלליות, בסתיו הקרוב.