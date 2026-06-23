זה מספר המועמדים בפריימריז של הדמוקרטים

מפלגת "הדמוקרטים" מעלה הילוך לקראת קביעת הרכב הרשימה הבאה שלה לכנסת. על פי דיווח של העיתונאי עמיאל ירחי, המפלגה פתחה היום (שלישי) באופן רשמי את האפשרות עבור חברי התנועה להגיש את טפסי המועמדות להתמודדות בפריימריז.
בשלב זה, נראה כי ההיענות בתוך שורות המפלגה היא גבוהה במיוחד. על פי ההערכות הפנימיות הנוכחיות בקרב גורמים ב"דמוקרטים", למעלה מ-40 מועמדים שונים צפויים להגיש את מועמדותם בימים הקרובים, ולהתחרות על אמון המתפקדים במטרה להשתלב במקומות ריאליים ברשימה לכנסת.
תגובות
אתם באמת חושבים שהחונטה של ביבי מסוגלת ליזום משהו? כמו בכיפור 73, הממשלה הזו משותקת מפחד ורק מחכה להוראות מאמריקה. החולשה הזאת תעלה לנו ביוקר!!!