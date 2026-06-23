זה מספר המועמדים בפריימריז של הדמוקרטים

מפלגת "הדמוקרטים" מעלה הילוך לקראת קביעת הרכב הרשימה הבאה שלה לכנסת. על פי דיווח של העיתונאי עמיאל ירחי, המפלגה פתחה היום (שלישי) באופן רשמי את האפשרות עבור חברי התנועה להגיש את טפסי המועמדות להתמודדות בפריימריז.

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