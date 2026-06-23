בני גנץ דוחה את האיחוד עם דדי שמחי. זו הסיבה

הציר הפוליטי החדש בין יו"ר כחול לבן, בני גנץ, לבין תא"ל במיל' דדי שמחי, עדיין לא מבשיל לכדי חתימה. למרות שהמגעים בין השניים נמשכים באופן רציף, ההכרזה על ריצה משותפת מתעכבת. אל מאחורי הקלעים של השיחות מגיעים שיקולים אלקטורליים, כאשר נתונים פנימיים מצביעים על כך שהחיבור הנוכחי עלול להישאר מחוץ לכנסת ללא תמיכה של כוחות נוספים.

המטרה: הרחבת השורות למחנה רחב

כדי לפתור את המלכוד האלקטורלי, נבחנת כעת האפשרות להפוך את המפלגה למסגרת רחבה יותר, שתמשוך אליה קהלים מגוונים מהמרכז ומהימין המתון. בעוד שאנשיו של גנץ מבהירים כי אין כרגע חיפוש ממוקד אחר דמות ספציפית שתשמש כגלגל הצלה, אצל שמחי שואפים לייצר פלטפורמה רב-מפלגתית שתאגד מספר שחקנים במקביל.

אחד השמות הבולטים שעלו על שולחן הדיונים הוא שר התקשורת לשעבר, יועז הנדל. עם זאת, הנדל נמצא בתקופה זו בשירות מילואים פעיל, נתון שמקשה טכנית על קיום פגישות סדירות ותיאום מהלכים פוליטיים מהירים.

יצוין כי בסקר שפורסם השבוע ב"ישראל היום" ונערך על ידי דודי חסיד, נבחן תרחיש שבו השניים משלבים זרועות עם פרופ' ירון זליכה. על פי אותם נתונים, רשימה משולשת כזו הייתה זוכה לשישה מנדטים וחוצה בבטחה את אחוז החסימה.