אירוע קשה בבנימין: תינוקת בת חצי שנה טבעה באמבטיה, מצבה קשה

אירוע קשה: תינוקת בת חצי שנה נמצאה היום (שלישי) במצב קשה לאחר שככל הנראה טבעה באמבטיה בביתה ביישוב במועצה האזורית מטה בנימין. חובשים ופראמדיקים של מד"א שהוזעקו למקום מצאו אותה כשהיא מחוסרת הכרה, וביצעו פעולות החייאה.

לאחר שחזר הדופק, הצוותים העניקו לתינוקת טיפול רפואי ראשוני, ובהמשך פינו אותה לבית החולים הדסה הר הצופים.

חובש בכיר במד"א אריאל יוסף מטלון סיפר כי "כשהגענו למקום הבחנו בתינוקת כשהיא מחוסרת הכרה ללא דופק ונשימה לאחר שלדברי הנוכחים במקום ככל הנראה טבעה באמבטיה, ביצענו בה פעולות החייאה מצילות חיים שכללו עיסויים והנשמות ולאחר שחזר הדופק המשכנו בהענקת טיפול רפואי ופינינו אותה בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבה קשה".