ברוך דיין האמת: המקובל הספרדי נפטר בגיל 95

בירושלים הלך לעולמו בשיבה טובה המקובל הגאון רבי רחמים עטייה זצ"ל, זקן רבני ארם צובא ומחכמי מקובלי ישיבת 'נהר שלום' בשכונת נחלאות. הרב עטייה נפטר בבית החולים 'שערי צדק' והוא בן 95.

המנוח נולד בכ"ב באב תרצ"א לאביו רבי יצחק עטיה זצ"ל, כחלק ממשפחה מיוחסת מהעיר ארם צובא (חלב) שבסוריה. הוא נודע בירושלים כאחד מחכמי המקובלים הנסתרים, אשר שקד על תלמודו ועל כוונות הרש"ש.

( יעקב כהן )

הקרבה לרב שרעבי והקשר המשפחתי למרן בצעירותו, היה הרב עטייה מחביביו של ראש ישיבת המקובלים, רבי מרדכי שרעבי זצ"ל, ולמד עמו את תורת הנסתר. הרב שרעבי בחר בו באופן אישי לשמש כקורא בתורה וכשליח ציבור בבית מדרשו, תפקיד אליו נבחרו רק מי שנזהרו לחלוטין ממידת הכעס. ברבות השנים נעשה למחותנו של נשיא מועצת חכמי התורה, מרן הגאון רבי עובדיה יוסף זצ"ל, כאשר בתו, הרבנית רות תחי', נישאה לבנו – הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף. הרב עטייה הותיר אחריו 13 ילדים ומאות צאצאים הממשיכים בדרכו. דרעי ספד: "ענוותן כהלל, עובד ה' באמת" יו״ר תנועת ש״ס, ח"כ אריה דרעי, פרסם הודעת הספד עם צאת הבשורה: ״קיבלתי בצער רב את הבשורה המרה על הסתלקותו של המקובל הצדיק רבי רחמים עטיה זצ״ל, זקן רבני ארם צובא, משרידי דור דעה ומחכמי ישיבת המקובלים ׳נהר שלום׳, מחותנו של המאור הגדול מרן רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל וחמיו של יבדל"ח מרן הראש"ל הגאון הגדול רבי יצחק יוסף שליט"א".

עוד באותו נושא אבל בציונות הדתית: הרב יעקב צ'רבוניץ הלך לעולמו חדשות סרוגים

עוד הוסיף דרעי כי המנוח "היה במשך עשרות שנים אהוב ומוערך על חכמי וגדולי ישראל, מנקיי הדעת שבירושלים, ענוותן כהלל, תלמיד חכם מופלג ועובד ה׳ באמת. זכינו להתברך ממנו וליהנות ממאור פניו, וראינו כיצד מרן רבנו עובדיה יוסף זצוק״ל משבח אותו באהבה גדולה. בשמי ובשם תנועת ש״ס כולה אני משגר תנחומים למע"כ מרן הראש״ל שליט"א ולרעייתו הרבנית רות תחי׳, לבנו הגאון רבי אברהם עטיה, ולכל בני המשפחה הנכבדה".