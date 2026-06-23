ריקול דחוף לשמן זית: חשד להרעלת מזון

משרד הבריאות מפרסם היום (שלישי) אזהרה דחופה לציבור הרחב מפני רכישה וצריכה של שמן זית המשווק תחת המותג "טיפה טהורה", זאת בשל חשד מבוסס כי מדובר במוצר מזויף ומסוכן שאינו עונה להגדרה של שמן זית.

הרקע להודעה המיידית הוא תלונה חמורה שהתקבלה במשרד, לאחר שאדם שצרך את השמן נאלץ להתפנות לחדר המיון בבית החולים כשהוא סובל מתסמינים קשים של הרעלת מזון. המטופל קיבל טיפול רפואי ושוחרר לביתו כעבור מספר שעות, אך המקרה הדליק נורות אדומות בקרב גורמי האכיפה.

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ללא יצרן וללא כתובת: שווק באופן פיראטי ברשת בעקבות הדיווח, פתח שירות המזון הארצי במשרד הבריאות בבדיקה דחופה. מהממצאים עלה כי המוצר נמכר והופץ באמצעות רשת האינטרנט, תוך הפרה בוטה של חוקי סימון המזון. על גבי האריזה לא הופיעו פרטים חיוניים המחויבים על פי חוק, כגון סוג השמן, דרגת איכותו, שם המפעל המייצר או כתובתו הרשמית. במשרד ציינו כי גם אופן ביצוע הרכישה עצמו עורר חשדות נוספים להתנהלות פלילית.

במשרד הבריאות מבקשים להדגיש כי שיווק והפצה של מוצרי מזון ללא סימון תקין מהווים עבירה על החוק, ומזהירים את הציבור שלא להתפתות לקנות מוצרים ממקורות שאינם מזוהים או שאינם עומדים בדרישות התקינה. ההמלצה החד-משמעית היא לקנות חומרי גלם ומוצרי מזון אך ורק ממשווקים מורשים, מוכרים ובעלי רישיון.

בשירות המזון מבהירים כי המאבק בתופעה יימשך: "נמשיך לבחון ולאתר מקרים של הונאה במזון כגון זיופי שמן זית. במידה ותמצא הפרה של דרישות החקיקה והתקינה בישראל, ינקטו צעדים בכלל האמצעים העומדים לרשות המשרד, וזאת בשיתוף כל הגורמים הנוספים האמונים על הטיפול במקרים אלו".