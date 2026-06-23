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חדשות פוליטי מדיני

טלי גוטליב מכחישה את הדיווח על נתניהו: "ספין הזוי"

חברת הכנסת טלי גוטליב, הכחישה את הדיווחים על השמות אותם מעוניין נתניהו לשריין וטענה: "ספינים הזויים"

15:56
2 תגובות
טלי גוטליב
טלי גוטליב | צילום: (צילום: יונתן זינדל\פלאש 90)

‏חברת הכנסת טלי גוטליב, התייחסה היום (שלישי) לדיווחים לפיהם ראש הממשלה נתניהו, מתכנן לשריין את משה כחלון וחיים ביבס ברשימת הליכוד.

בדבריה כתבה גוטליב: "רה"מ ממש אבל ממש לא שוקל לשריין את משה כחלון וגם לא את חיים ביבס. די לספינים ההזויים. מטרת הספינים הללו להתסיס מדון בקרב פעילי ימין רבים וטובים".

במקביל, הסערה סביב השריונים עולה שלב. ראש הממשלה נתניהו שיגר איום לחבר הכנסת דוד ביטן, ואמר לו כי אם הוא לא יקבל את השריונים שהוא רוצה, הוא ייקח את אנשיו וילך איתם.

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תגובות

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חסר אונים
לפני 20 דקות

זה בכלל לא ספין אלא האמת הכואבת על מנהיג חלש שחייבים להחליף אותו בדחיפות!!!