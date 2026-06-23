טלי גוטליב מכחישה את הדיווח על נתניהו: "ספין הזוי"

‏חברת הכנסת טלי גוטליב, התייחסה היום (שלישי) לדיווחים לפיהם ראש הממשלה נתניהו, מתכנן לשריין את משה כחלון וחיים ביבס ברשימת הליכוד.

בדבריה כתבה גוטליב: "רה"מ ממש אבל ממש לא שוקל לשריין את משה כחלון וגם לא את חיים ביבס. די לספינים ההזויים. מטרת הספינים הללו להתסיס מדון בקרב פעילי ימין רבים וטובים".

במקביל, הסערה סביב השריונים עולה שלב. ראש הממשלה נתניהו שיגר איום לחבר הכנסת דוד ביטן, ואמר לו כי אם הוא לא יקבל את השריונים שהוא רוצה, הוא ייקח את אנשיו וילך איתם.