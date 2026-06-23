דיווח בלבנון: המו"מ עם ישראל - גם על השבת גופתו של רון ארד

בדרך לעסקת חטופים דרמטית? ברשת "אל-ג'דיד" הלבנונית דווח היום (שלישי) כי המשא ומתן בין ישראל ללבנון שמתנהל כעת בוושינגטון יכלול גם דיונים על השבת שרידיו של הנווט הנעדר רון ארד, 40 שנה אחרי שנפל בשבי.

על פי הדיווח, הנושא יידון לצד סוגיות נוספות הנוגעות ליחסים בין המדינות. בתמורה להשבת גופתו של ארד, ישראל תשחרר אסירים לבנוניים שמוחזקים בארץ. עם זאת, בשלב זה, ישראל לא התייחסה באופן רשמי לטענות, שאמינותן לא ברורה.

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כזכור, רון ארד נפל בשבי ארגון "אמל" בלבנון בשנת 1986, ומאז נחשב כנעדר. ישראל פעלה במשך עשרות שנים במטרה לברר את גורלו ולהביא אותו לקבורה בארץ, אך עד כה ללא הצלחה.

במרץ האחרון דווח כי כוחות מיוחדים של צה"ל פעלו בדרום לבנון בניסיון לחלץ ממצאים ושרידים של רון ארד, אך המבצע לא צלח - ובסופו של דבר נאמר כי "בזירת החיפוש לא אותרו ממצאים הנוגעים לו".