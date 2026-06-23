אחרי הפיצוץ: נתניהו באיום דרמטי לחבריו בליכוד

סערת השריונים בליכוד ממשיכה לעורר סערה. היום (שלישי) נראה כי הפיצוץ עולה שלב.

לפי גורמים בליכוד, בימים האחרונים הועבר מסר חריף מראש הממשלה נתניהו ליו"ר מרכז הליכוד חיים כץ וח"כ דוד ביטן, שלפיו אם לא יקבל את השריונים שהוא דורש ברשימת הליכוד לכנסת - הוא עשוי לקחת עמו את האנשים האיכותיים שברצונו לשלב ברשימה ולעזוב את הליכוד יחד איתם.

עם זאת, על פי הדיווח במעריב, בליכוד מדגישים כי הדברים הועברו בעקיפין, ומעריכים כי מדובר בעיקר בכיפופי ידיים במסגרת המגעים בין הצדדים - ולא בכוונה ממשית לפרק את הליכוד או לעזוב אותו.

גורמים בליכוד שהתייחסו לאיום המיוחס לנתניהו הזהירו כי התעקשות של יו"ר התנועה על עשרה שריונים עלולה להוביל למשבר קשה. לדבריהם, “התעקשות על עשרה שריונים עשויה לרסק את הליכוד".