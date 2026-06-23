ג'וקים וחיידקים בדגים: נסגרת מסעדת הסושי הפופולרית

משרד הבריאות הוציא היום (שלישי) צו הפסקה מנהלי מיידי (צו סגירה) למסעדת "אצה" הממוקמת במתחם "מיקס" (רחוב צה"ל 35) בחדרה.

הצו, שנחתם על ידי רופאת נפת חדרה, ד"ר מרווה מטאנס, הורה על סגירתו המלאה של העסק ללא דיחוי, לרבות איסור מוחלט על הכנסה או הוצאה של סחורה מהמקום.

מהדו"ח הרפואי עולה תמונה מדאיגה של הזנחה תברואתית עמוקה, ליקויים מבניים ותפעוליים חמורים, אשר לדברי הרופאה הנפתית "מסכנים את בריאות הציבור באופן חמור ומיידי" ומקימים חשש ממשי כי אכילה במקום תגרום לפגיעה מיידית בסועדים. מעבר לליקויי התברואה, בצו צוין כי המסעדה פועלת ללא רישיון עסק כחוק.

רשימת הליקויים הארוכה שנחשפה במטבח ובמחסני המסעדה מעוררת חלחלה. באזור המטבח נמצא קיר גבס פתוח ולא שלם המפריד בין פס השטיפה לפס החם, שמתוכו נצפו תיקנים (ג'וקים) היוצאים באופן חופשי אל חלל העבודה.

בנוסף, אזור כניסת הספקים נמצא מלוכלך ביותר, כשהוא מוצף בנוצות ובלשלשת יונים, בעוד שתקרת המטבח פרוצה ואינה אטומה למניעת כניסת מזיקים.

בתחום הטיפול במזון המצב היה חמור לא פחות, עם עדות לזיהומים צולבים קשים:

בשר ונודלס ביחד: במדור שטיפת הירקות נמצא מזון מוכן לאכילה (כנפי עוף ואטריות נודלס שעברו טיפול תרמי) לצד בשר גולמי שהונח בהפשרה בתוך קערה עם נודלס.חוסר הפרדה: במדור הבשר הונחו חזה עוף גולמי ובשר גולמי בצמוד לכנפי עוף שכבר טוגנו, ללא מחיצות הפרדה אלמנטריות בין מדורי העבודה או בין בשר לבעלי כנף.

הפשרות מסוכנות: מקרר הפשרת העופות נמצא לא תקין ועמד על טמפרטורה חריגה ומסוכנת של 16 מעלות צלזיוס (במקום בקירור מבוקר). העופות והדגים (בהם דגי סלמון) הופשרו במשך זמן ממושך ללא שום סימון של תאריך ההפשרויות או תאריכי הכנה של סלטים ורטבים. חלקים נרחבים מהסחורה הושמדו במקום על ידי הווטרינר העירוני, שגם הורה להשמיד את המקרר המלוכלך.

הסכנה המרכזית עבור אוכלי הסושי התגלתה דווקא באזור ההגשה והפרונט של המסעדה. בבדיקת טמפרטורה שנערכה בתוך הוויטרינה של מדור הכנת הסושי - המקום שבו אמורים הדגים הנאים להישמר בטמפרטורה מקסימלית של עד 2 מעלות צלזיוס - נמדדו נתונים חריגים.

דגי הסלמון והטונה הטרייה הוחזקו בטמפרטורה של 15 מעלות, ואילו הסלמון האפוי הגיע לטמפרטורה של 21 מעלות צלזיוס - קרקע פורייה להתרבות מהירה של חיידקים מסוכנים ורעלנים.

תוקפו של צו הסגירה המנהלי נקבע למשך 30 ימים, כאשר למשטרת ישראל ניתנה הוראה לנקוט בכל האמצעים הדרושים כדי להבטיח את סגירתו המיידית של המקום. לבעלי המסעדה ניתנה הזדמנות להשמיע את טענותיו במסגרת שימוע רשמי שייערך בלשכת הבריאות הנפתית בחדרה ביום רביעי, ה-24 ביוני 2026.