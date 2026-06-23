"זה הפחד שלי": השיחה החשופה של נטע ואביתר מחתונמי

הערב (שלישי) ישודר פרק חדש של "חתונה ממבט ראשון" (קשת 12), אך נדמה שהפעם הזוגות מתמודדים לא רק עם אתגרי הזוגיות המוכרים, אלא גם עם המציאות הישראלית המורכבת וההשלכות הרגשיות של תקופת המלחמה. בהצצה בלעדית שהגיעה לידינו, נטע ואביתר מנהלים שיחה כנה, חשופה ומדאיגה על השולחן, שחושפת את הסדקים והחרדות מתחת לפני השטח.

"אביתר הוא ככה"

השיחה נפתחת כאשר נטע משתפת את אביתר בחששות העמוקים שליוו אותה מהרגע הראשון. "זה בדיוק ככה קראתי אותך בימים הראשונים," היא אומרת לו בכאב, "זה מה שאמרתי לעצמי, שזה הפחד שלי איתך, שאתה..." ואביתר מיד משלים את המשפט שלה: "לא צפוי".

נטע ממשיכה ומספרת על שיחה שניהלה עם אחותו: "אמרתי אתמול להדס, עשיתי לה ככה עם היד – 'אביתר זה ככה' (מסמנת תנועה תזזיתית ומשתנה). אני רואה שאתה מתאמץ, אבל זה מאמץ שהוא יכול גם לא להצליח".

"דברים שאני רק מתחיל להתעמת איתם"

אביתר, מצידו, לא מכחיש את הטלטלה הרגשית שהוא עובר בעקבות אירועי המלחמה, ומודה בפני נטע שגם עבורו מדובר בטריטוריה לא מוכרת: "אלה דברים שבי שאני עוד לא יודע להסביר. על מה זה יושב ומה קורה לי. אלו דברים שאני רק התחלתי להתעמת איתם בתקופה האחרונה."

קלילות מדומה או מנגנון הגנה?

בהמשך השיחה, נטע מפנה את המבט פנימה ומביעה חשש לגבי האופן שבו היא עצמה מתמודדת עם הטראומה המשותפת. "מצד אחד אני מרגישה שעברתי כל כך הרבה, שהפרופורציות שלי השתנו," היא מסבירה, "ומצד שני אני אומרת לעצמי – אולי אני לא מחוברת לרגשות שלי? בגלל זה אני בכזאת קלילות?".

אביתר מציע אבחנה חדה ומדויקת שמערערת אותה: "וזאת גם חרדה".