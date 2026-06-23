משרד הבריאות מודיע: נשלל החשד למחלת האבולה בישראל

משרד הבריאות מעדכן היום (שלישי) כי בהמשך לבדיקות שבוצעו בימים האחרונים, התקבלו תוצאות שליליות לאבולה בנוגע לשני האנשים שהיה לגביהם חשד כי חלו באבולה, לאחר ששבו מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו.

בכך למעשה הוסר החשד להתפשטות מחלת האבולה בישראל. הבדיקות בוצעו בהתאם לנהלים המקצועיים ולהנחיות הבינלאומיות המקובלות להתמודדות עם מחלות מידבקות בעלות סיכון גבוה.

הם ממשיכים לקבל טיפול רפואי בהתאם למצבם. משרד הבריאות מדגיש כי נכון לעכשיו לא אובחן בישראל מקרה מאומת של אבולה.

אבולה אינה מועברת באוויר, והדבקה מתרחשת במגע ישיר עם אדם חולה בעל תסמינים או עם דם, נוזלי גוף או הפרשות.

משרד הבריאות ממשיך לעקוב באופן שוטף אחר התפרצות האבולה ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו ובאוגנדה, ומקיים היערכות מערכתית לצורך הבטחת מוכנות מיטבית של מערכת הבריאות לכל תרחיש אפשרי.

משרד הבריאות שב וקורא לציבור להימנע מנסיעות לא חיוניות לאזורים שבהם קיימת תחלואה פעילה באבולה. נוסעים השבים מאזורים אלה ומפתחים חום או תסמינים חריגים בתוך 21 ימים ממועד החזרה מתבקשים להישאר בבית, להימנע ממגע עם אחרים וליצור קשר טלפוני עם מוקד קול הבריאות בטלפון *5400.