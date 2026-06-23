ילדים זה שמחה: נתוני הוועדות להפסקת היריון מצביעים על ירידה

בשנת 2024 נרשמו בישראל 14,608 פניות של נשים לוועדות להפסקת היריון. הנתונים מצביעים על שיעור של 6.6 פניות לכל 1,000 נשים בגילים 49-15 – ירידה קלה לעומת השנה הקודמת (6.9 ב-2023). במבט היסטורי ארוך טווח, המגמה ברורה עוד יותר: מתוך כל 100 הריונות ידועים, ב-7.5 mקרים בלבד נרשמה פנייה לוועדה, לעומת 15.2 בשנת 1988. נתון דרמטי נוסף מראה כי הוועדות בישראל כמעט ואינן מסרבות לפניות: 99.8% מכלל הבקשות אושרו, וב-92.1% מהמקרים שאושרו אכן בוצעה הפסקת היריון בפועל.

הפרופיל הדמוגרפי: הבדלי דת, גיל ומצב משפחתי

הנתונים מגלים הבדלים מובהקים בין קבוצות אוכלוסייה שונות. שיעור הפניות בקרב נשים יהודיות ואחרות עומד על 6.6 ל-1,000 נשים, בהשוואה ל-5.7 בקרב נשים ערביות. בפילוח מעמיק יותר לפי דת, השיעורים הגבוהים ביותר נרשמו בקרב נוצריות לא ערביות (10.0) ונשים ללא סיווג דת (7.1), בעוד שהשיעורים הנמוכים ביותר נמצאו בקרב מוסלמיות (5.7) ודרוזיות (4.8).

מבחינת גיל ומצב משפחתי, מרבית הפונות הן נשים נשואות (51.2%), בעוד שרווקות מהוות 38.2% וגרושות 10.2%. חלקן של הנערות הצעירות (עד גיל 19) נמצא בירידה מתמדת ועומד על 5.8% בלבד מכלל הפניות, בהשוואה ל-14.3% בשנת 2006. נתון יוצא דופן נרשם בקרב נשים יוצאות אתיופיה (כולל ילידות הארץ שאביהן יליד אתיופיה), שם שיעור הפניות הוא הגבוה ביותר ועומד על כ-15.5 ל-1,000 נשים, למרות שגם בקבוצה זו חלה ירידה חדה לאורך השנים.

רמת השכלה: בקרב יהודיות ואחרות, השיעור הגבוה ביותר נרשם אצל נשים עם השכלה נמוכה מסיום תיכון. מנגד, בקרב נשים ערביות השיעור הגבוה ביותר הוא של בעלות תעודת סיום תיכון או בגרות.שלב ההיריון: רובן המכריע של הפניות (84.9%) נעשה בשלב מוקדם מאוד – השליש הראשון של ההיריון (עד שבוע 12). 13.2% פנו בשליש השני ו-1.9% בלבד בשליש האחרון (משבוע 24 ואילך).

עילת האישור: מה אומר החוק?

הוועדות מאשרות את הפסקות ההיריון בהתאם לארבעה סעיפים מרכזיים בחוק. בשנת 2024, הסיבה השכיחה ביותר לאישור הייתה "היריון מחוץ למסגרת הנישואין" (43.3% מהפניות), סעיף השכיח במיוחד בקרב יהודיות ואחרות. הסיבה השנייה היא "סיכון למום גופני או נפשי בעובר" (23.3%), המצויה במגמת עלייה מתמדת מאז שנת 2000, והסיבה השלישית היא "סיכון לבריאות האישה" (21.6%), שהיא העילה השכיחה ביותר במגזר הערבי (43.2% מהאישורים).

ככל שגיל ההיריון מתקדם, משתנה עילת האישור בצורה חדה: בשליש השלישי של ההיריון, הרוב המוחלט של האישורים (95.3%) ניתן בשל סיכון למום בעובר. מתוך המקרים שאושרו בשל מומים, אצל נשים יהודיות נרשם אחוז גבוה יותר של הפרעות כרומוזומליות (38.4%), בעוד שבקרב נשים ערביות נרשם אחוז גבוה יותר של מחלות גנטיות (22.3%).

מבט עולמי: ישראל מול אירופה וארה"ב

בהשוואה בינלאומית, מדינת ישראל נמצאת במקום טוב באמצע מבחינת שיעור הפניות (6.6 ל-1,000 נשים). שיעורים גבוהים משמעותית קיימים במדינות כמו אנגליה ווילס (23.0), שוודיה (18.2) וצרפת (17.1), בעוד ששיעורים נמוכים יותר קיימים בשווייץ (6.2) ובאיטליה (5.6). בפולין, שבה חוקי ההפלות הם מהנוקשים בעולם, השיעור שואף לאפס.

אולם, המדד המעניין ביותר הוא יחס הפסקות ההיריון לכל 100 לידות חי: בישראל יחס זה נמוך מאוד ועומד על 8.0 בלבד (נכון ל-2024), לעומת ממוצע של 19.9 במדינות האיחוד האירופי. נתון זה משקף בצורה מובהקת את שיעורי הפריון הגבוהים בישראל, הנובעים בין היתר מסיבות תרבותיות וחברתיות עמוקות הייחודיות לחברה הישראלית.