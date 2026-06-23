סמוטריץ': "לא מחוייבים להסכם; יש לנו חופש פעולה מלא בלבנון"

שר האוצר וחבר הקבינט בצלאל סמוטריץ’ שיגר היום הצהרות בנושא הסכם הכניעה של ארה"ב לאיראן שמגביל את ישראל בלבנון.

בועידת מרכז השלטון המקומי MUNI EXPO 2026 אמר סמוטריץ' בהתייחס למו"מ בז'נבה: "אנחנו לא מחויבים למשא ומתן הזה ואנחנו לא מחויבים להסכמים האלה. הצבנו את הקווים האדומים שלנו ואנחנו יודעים לעמוד עליהם בנחישות".

למרות שבפועל, צה"ל הפסיק את התקיפות שלו בלבנון ואת הפעילות היזומה והוא מוגבל רק לשמירה על הכוחות שנמצאים בעומק השטח, סמוטריץ' לא היסס להצהיר: "יש לנו חופש פעולה מלא, ואנחנו נמשיך למנוע את ההתעצמות של חיזבאללה, כפי שעשינו עד היום. לכן גם לא היינו מוכנים לשבת סביב שולחן המשא ומתן הזה. אנחנו שומרים לעצמנו את חופש הפעולה הביטחוני ונמשיך לפעול כדי למנוע כל ניסיון התעצמות של חיזבאללה בעתיד״.

על אפשרות למבצע נוסף באיראן, סמוטריץ' המשיך בהצהרות: "צה”ל נמצא היום במרחק החלטה של הדרג המדיני מלפעול מעל טהרן ולעשות את מה שנדרש. איראן חשופה לחלוטין. היא חלשה הרבה יותר - גם צבאית וגם שלטונית. הצלחנו לעכב משמעותית את תוכניות הגרעין ואת פרויקט הטילים שלה. לישראל יש כיום יכולת לפעול באיראן אם יתעורר איום ממשי. זו החלטה שלנו, ומצב כזה לא היה בעבר״.