נתניהו מתפוצץ במשפטו: "לא חלמתי שזה יקרה, זה מזעזע"

ראש הממשלה בנימין נתניהו מעיד הבוקר (שלישי) בבית המשפט המחוזי בתל אביב במסגרת משפטו.

בשבוע שעבר הסתיימה החקירה הנגדית של ראש הממשלה, שנמשכה 59 ימי עדות. לאחר מכן החל שלב "החקירה החוזרת" של הסנגורים, שצפויה להימשך כמה ימים, ולאחר מכן יסיים ראש הממשלה את עדותו במשפט.

חדד הציג שהפרקליטות ניסתה להראות בחקירה הנגדית של נתניהו שמעולם לא התכוון לעזוב את הפוליטיקה לאחר הקדנציה הראשונה שלו כראש ממשלה, שלאחריה הפסיד בבחירות ולקח הפסקה מהפוליטיקה.

חדד מנגד ניסה לחזק את קו ההגנה של נתניהו שהקשרים עם מילצ'ן הם "חברות טהורה", ונמשכה גם כשנתניהו היה אזרח בטרם חזר לפוליטיקה הארצית.נתניהו: "הספידו אותי בזמנו, וראו אותי כפגר פוליטי - וגם אני ראיתי את עצמי ככה".

עוד אמר נתניהו: "אני האמנתי במערכת, לא העלתי על דעתי שחוקרי ישראל ישקרו ראש ממשלה ושהתובעים במשפט ימשיכו באותו אופן, זה מזעזע".