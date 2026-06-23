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חדשות צבא ובטחון

הבכיר בתחזית מבעיתה: "זו עיר עם פוטנציאל לאירוע מאוד משמעותי"

אל"מ במיל' חזי נחמה, התייחס להודעת צה"ל על כך שסוכל ניסיון חדירת מחבלים לאילת, והוסיף: "חובתנו להיות ערוכים לאפשרות הזו"

13:21
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המחבלים בישראל ב-7 באוקטובר
המחבלים בישראל ב-7 באוקטובר | צילום: (צילום: עבד רחים, פלאש 90)

בצה"ל אישרו כי סוכל ניסיון חדירה דרך הים לאילת. ‏אל"מ במיל' חזי נחמה, התייחס לכך היום (שלישי) ברדיו 'גלי ישראל' ואמר: "כל בר דעת שמסתכל על אילת ומכיר את הנתונים מסביב מבין שיש כאן מקום עם פוטנציאל לאירוע מאוד משמעותי.

זה מקום מבודד, יש רק שני כבישים שמגיעים אליו, והוא סמוך למדינות שלא מרובים בהן אוהבי ישראל. אם אני הייתי חושב בראש של האויב, וככה תמיד מפקד צבאי או שב"כ צריך לחשוב, הייתי רוצה לתרגל את האירוע הזה שבו אני מנתק את קווי ההגעה לאילת.

האם זה תרחיש שסביר שהוא יתממש מחר? התשובה היא לא. האם חובתנו להיות ערוכים לאפשרות הזאת? חד משמעית כן".

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