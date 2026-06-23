הארוחה שתסגור לכם את הפינה: אורז מוקפץ צבעוני וטעים

אין לכם כוח לעמוד שעות במטבח אבל עדיין מתחשק לכם משהו חם, טעים ומשביע? אורז מוקפץ עם ירקות הוא בדיוק הפתרון. מדובר במנה מהירה להכנה, צבעונית ומלאת טעמים, שאפשר להכין בקלות עם מצרכים שכבר מחכים לכם במקרר.

מצרכים: 2 כוסות אורז מבושל (עדיף אורז שהתקרר מעט)

1 בצל קטן קצוץ

1 גזר חתוך לקוביות קטנות

1/2 כוס תירס

1/2 כוס אפונה

1 פלפל אדום חתוך לרצועות

2 שיני שום כתושות

3 כפות רוטב סויה

2 כפות שמן

מלח ופלפל שחור לפי הטעם

בצל ירוק קצוץ להגשה (לא חובה) אופן ההכנה: מחממים שמן במחבת גדולה או ווק ומטגנים את הבצל עד שהוא מזהיב. מוסיפים את הגזר, הפלפל, התירס והאפונה ומקפיצים כ-5 דקות. מוסיפים את השום ומבשלים כדקה נוספת. מוסיפים את האורז המבושל ואת רוטב הסויה, מערבבים היטב ומקפיצים עוד 3-4 דקות. מתקנים תיבול עם מלח ופלפל, מפזרים בצל ירוק ומגישים מיד.