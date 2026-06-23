סרוגים
בלי מאמץ

הארוחה שתסגור לכם את הפינה: אורז מוקפץ צבעוני וטעים

מחפשים ארוחת ערב מהירה, טעימה ומשביעה? אורז מוקפץ עם ירקות הוא הפתרון המושלם - מנה צבעונית, קלה להכנה ומלאת טעמים, שמוכנה תוך דקות ספורות ומתאימה לכל המשפחה

12:53
תגובות
אורז מוקפץ
אורז מוקפץ | צילום: צילום: AI

אין לכם כוח לעמוד שעות במטבח אבל עדיין מתחשק לכם משהו חם, טעים ומשביע? אורז מוקפץ עם ירקות הוא בדיוק הפתרון. מדובר במנה מהירה להכנה, צבעונית ומלאת טעמים, שאפשר להכין בקלות עם מצרכים שכבר מחכים לכם במקרר.

מצרכים:

  • 2 כוסות אורז מבושל (עדיף אורז שהתקרר מעט)
  • 1 בצל קטן קצוץ
  • 1 גזר חתוך לקוביות קטנות
  • 1/2 כוס תירס
  • 1/2 כוס אפונה
  • 1 פלפל אדום חתוך לרצועות
  • 2 שיני שום כתושות
  • 3 כפות רוטב סויה
  • 2 כפות שמן
  • מלח ופלפל שחור לפי הטעם
  • בצל ירוק קצוץ להגשה (לא חובה)

אופן ההכנה:

  1. מחממים שמן במחבת גדולה או ווק ומטגנים את הבצל עד שהוא מזהיב.
  2. מוסיפים את הגזר, הפלפל, התירס והאפונה ומקפיצים כ-5 דקות.
  3. מוסיפים את השום ומבשלים כדקה נוספת.
  4. מוסיפים את האורז המבושל ואת רוטב הסויה, מערבבים היטב ומקפיצים עוד 3-4 דקות.
  5. מתקנים תיבול עם מלח ופלפל, מפזרים בצל ירוק ומגישים מיד.

סרוגים premium

המהדורה המובחרת!

הניתוחים, הפרשנויות והסיפורים החמים, מוגשים בצורה מעמיקה וממוקדת ישר למייל

הטבת השקה מיוחדת:

במקום 39 בחודש עכשיו ב 0

עוד בחדשות

תגובות