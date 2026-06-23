מסעב חסן יוסף - בן החמאס: “טראמפ לא מבין מלחמה"

פעיל ההסברה האמריקני, מסעב חסן יוסף "בן החמאס" תוקף בוועידת jns את הכניעה האמריקאית לאיראן: “טראמפ אינו מבין מלחמה. הוא אילץ את ישראל לפעול לפי לוח הזמנים שלו. הוא רצה לסיים מהר מדי. ברגע שבו היה לנו יתרון משמעותי, הוא פגע בהזדמנות שנוצרה״.

יוסוף, הוא בנו של השייח' חסן יוסף ח'ליל, ממנהיגי חמאס ביהודה ושומרון. הוא חצה את הקווים ושימש כסוכן שב"כ בין השנים 1999–2007 תחת שם הקוד "הנסיך הירוק". כיום הוא סופר ופעיל הסברה בארה"ב.

כינויו "בן החמאס" הוא על שם ספרו. הוא התארח היום בוועידת המדיניות הבינלאומית של jns ואמר: ״שאגת הארי הייתה שונה מעם כלביא. זו לא הייתה תוכנית ישראלית במאה אחוז. ישראל זרמה עם המצב, למרות שלדעתי היה צריך לסיים את המשימה כבר לפני שנה. המערכה ההיא הייתה צריכה להימשך עד להשלמת היעדים. אבל היא נעצרה.

שישה חודשים לאחר מכן, פתאום נאמר: קדימה, בואו נצא לדרך. עכשיו החלטתם? לפני שישה חודשים היה לנו יתרון. העולם כולו ובעלות הברית שלנו היו לצידנו. יכולנו לסיים את המשימה אבל עצרתם אותנו, וכך איבדנו את היתרון״.

טראמפ לא מבין מלחמה

בהתייחסות לנשיא ארה״ב טראמפ אמר יוסף: ״כפי שרבים מכם יודעים, אינני מייצג שום ארגון. ואני מקווה שאני לא יוצר כאן סערה, אבל אני אומר את הדברים האלה מהיום הראשון: לא רציתי את מעורבותו של טראמפ במלחמה הזאת. לדעתי, היא הייתה חיסרון. ושוב, אני מדבר רק בשם עצמי ואני מייצג אך ורק את עצמי. לדעתי, הוא אינו מבין מלחמה.

הוא אילץ את ישראל לפעול לפי לוח הזמנים שלו. הוא רצה לסיים מהר מדי. ברגע שבו היה לנו יתרון משמעותי, הוא פגע בהזדמנות שנוצרה וכשלא היינו מוכנים הוא האיץ את התהליך בכל זאת. כך לא מנהלים מלחמה, זו נוסחה לאסון. ראיתי את זה מגיע עוד לפני שהמערכה התחילה״.

בהמשך הוסיף: ״לא יוצאים למלחמה ואומרים: אני רוצה לסיים אותה בתוך חמישה שבועות. כך זה לא עובד. וכשיוצאים למלחמה, צריך להיות מוכנים לא רק לניצחון. גם תבוסה היא אפשרות. גם מוות הוא אפשרות.

אי אפשר לצאת למלחמה כשחושבים רק על ניצחון. זו לא הדרך של אנשים שבאמת מבינים מה נדרש כדי להשיג מטרות.