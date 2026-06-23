לקראת החתונה עם סשה: עומר אדם לוקח הפסקה מהופעות

אחרי שנים שבהן כמעט לא ירד מהבמה, נראה שעומר אדם עומד לפתוח פרק חדש בחייו. על פי פרסום של ישראל בידור, הזמר צפוי לקחת הפסקה ממושכת מהופעות ולא לסגור הופעות חדשות במהלך התקופה הקרובה, כשהסיבה המרכזית היא ההכנות לחתונתו עם בת זוגו סשה ישראלוביץ'.

החליט להוריד הילוך על פי הדיווח, מלבד התחייבויות שכבר נסגרו מראש, ובהן פסטיבל NEXT והופעות שכבר נקבעו, אדם אינו צפוי להשתתף השנה גם בסיבוב ההופעות של פסטיבל התמר, וצפוי להקדיש את החודשים הקרובים בעיקר לחייו האישיים.

עומר אדם ובת זוגו סשה ( חשבון האינסטגרם של עומר אדם )

חתונה באיטליה ושבוע של חגיגות

ההחלטה מגיעה ברקע ההכנות לחתונתו של אדם עם סשה ישראלוביץ'. על פי הפרסום, השניים צפויים להינשא בסוף חודש אוגוסט באיטליה, שם מתגוררת משפחתה של ישראלוביץ'.

חגיגות החתונה צפויות להתחיל ב-23 באוגוסט, כאשר טקס החופה עצמו צפוי להיערך ב-27 באוגוסט.

עוד דווח כי בני הזוג בחרו לערוך חתונה מצומצמת ואינטימית, הרחק מאור הזרקורים, במטרה לחגוג עם בני משפחה וחברים קרובים בלבד ולשמור על פרטיותם.