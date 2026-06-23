המטופל לקח 130 כדורי משככי כאבים ביום ונגמל בתוך 20 דקות

גמילה מהתמכרות בתוך חצי שעה - דוברות בית החולים רמב"ם גמילה מהתמכרות בתוך חצי שעה | צילום: דוברות בית החולים רמב"ם 10 10 0:00 / 2:49

פריצת דרך בטיפול בהתמכרויות. בבית החולים רמב"ם ביצעו הליך טיפולי חדשני, במהלכו הצליחו מומחי רמב"ם לגמול גבר בשנות ה-40 לחייו, שצרך כ-130 כדורים לשיכוך כאבים ביום, בתוך 20 דקות בלבד.

ההליך התאפשר בזכות טכנולוגיה ישראלית ייחודית של חברת "אינסיייטק", כחלק ממחקר בינלאומי שמתבצע במספר מצומצם של מרכזים רפואיים בארה"ב, וכעת ברמב"ם. ח', גבר בשנות ה-40 לחייו, איש משפחה ותושב הצפון, נפגע לפני כמה שנים בצווארו. בשל הפציעה, נעזר במשככי כאבים אליהם התמכר בסופו של דבר: "עם הזמן הכאב פחת, אבל הוא לא הצליח להשתחרר מהתלות בכדורים והמינונים הלכו וגדלו, עד לשיא של כ-130 כדורים ביום", מסביר ד"ר אמיר מינרבי, מנהל המכון לרפואת כאב ברמב"ם. "ח' כבר לא סבל מכאב. הוא פשוט זקוק לאותו החומר שיהיה בדם כדי שיהיה רגוע ויוכל לתפקד".

במהלך הטיפול ( דוברות בית החולים רמב"ם )

במהלך הטיפול החדשני שבוצע ברמב"ם, ביצע צוות המומחים של המרכז הרפואי בחיפה, התערבות בפעילות החשמלית של אזור במוח המטופל, הנקרא גרעין האקומבנס (Nucleus Accumbens), לב ליבה של המערכת המוחית האמונה על תחושת הסיפוק, ההנאה והתגמול.

הטיפול, המתבסס על טכנולוגיה של חברת "אינסייטק" הישראלית, דומה לזו שנעשה בה שימוש לטיפול בסימפטומים של רעד ראשוני ורעד פרקינסוני, תחת בקרה שלMRI . אולם, במקרה הזה, הטיפול נעשה בעזרתה של טכנולוגיה חדשה המבצעת נוירומודולציה (איפנון) לא פולשנית, ללא חימום או צריבה של הרקמה, ומאפשרת לייצר גירוי באותו האזור במוח, לביצוע פעילות נוספת או דיכוי שלה.

"הטכנולוגיה החדשה מאפשרת לנו להתערב בפעילות החשמלית של המוח באופן ממוקד, ובכך להשפיע על פעילותם של אזורי בקרה ממוקדים בפעילות המוחית, בהתאם למחלה המטופלת", מסביר ד"ר ליאור לב טוב, מנהל היחידה לנוירוכירורגיה תפקודית במערך הנוירוכירורגי ברמב"ם ומי שמוביל את המחקר החדש במרכז הרפואי.

"כבר במהלך הטיפול עצמו, זיהינו ירידה בתשוקה לתרופה אצל המטופל. בדיקות שנעשו שבוע לאחר מכן, הניבו תוצאות שליליות לאופיואידים וחומרים נוספים. המטופל עצמו דווח על תשוקה של אפס מתוך עשר לשימוש בתרופה, ואפילו על תופעת לוואי נוספת - ירידה דרסטית בחשק לסיגריות – מ-3 קופסאות ביום לבודדות, וללא כל דחף לשימוש באלכוהול. במילים אחרות, בטיפול שנמשך כ-20 דקות נטו, המטופל שלנו נגמל לחלוטין מתלות קיצונית שליוותה אותו מידי יום ביומו בשנים האחרונות. זה לא פחות ממהפכה רפואית וטיפולית".