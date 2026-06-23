רבקה מיכאלי זכתה בפרס מפעל חיים: "קול עצמאי, ביקורתי ואמיץ"

התנועה לאיכות השלטון מפרסמת הבוקר(שלישי) את רשימת מקבלי ומקבלות אות אבירי איכות השלטון לשנת 2025. אבירות ואבירים שקיבלו את התואר בזכות פועלם ועשייתם הברוכה למען הציבור במהלך השנה הקודמת, ועל היותם מופת לטוהר המידות במגוון תחומים. האבירות והאבירים נבחרו על ידי וועדה ציבורית בראשותה של כבוד השופטת דליה דורנר.

להלן רשימת מקבלי אות אביר איכות השלטון לשנת 2025:

בקטגוריית הרשות השופטת: השופטת (בדימוס) ורדה וירט לבנה- נשיאת בית הדין הארצי לעבודה לשעבר, בהוקרה על דבקותה בערכי הצדק, ההגינות וזכויות האדם בעולם העבודה. על תרומתה לקידום השוויון וההגנה על כבוד האדם בעבודה ועל תרומתה המיוחדת להגנה על עובדים שפעלו לחשיפת ליקויים, שחיתות ופגיעה בטוהר המידות השירות הציבורי. בפסיקותיה הותירה חותם עמוק על מערכת המשפט ועל החברה הישראלית.

בקטגוריית הרשות המחוקקת: חה"כ מירב בן ארי- מרכזת האופוזיציה ויו״ר סיעת יש עתיד-ביחד. בהוקרה על פעילותה הפרלמנטרית למען אזרחי ישראל, על היושרה והמוסריות שמפגינה כחברת כנסת ועל התעקשותה להשמיע קול רם וברור בביקורתה על ניסיונות החקיקה האנטי דמוקרטיים של הממשלה הנוכחית.

בקטגוריית הרשות המבצעת: עו"ד שלומית ברנע פרגו- היועצת המשפטית לשעבר של משרד ראש הממשלה, שותפה וראש מחלקת משפט ציבורי, קשרי ממשל ורגולציה במשרד עוה"ד פרל, כהן, צדק, לצר, ברץ, בהוקרה על תרומתה רבת השנים להגנה על שלטון החוק, המנהל התקין ואיכות השלטון בישראל. בתפקידה כיועצת משפטית של משרד ראש הממשלה במשך למעלה משני עשורים, שימשה שומרת סף מקצועית, עצמאית ואמיצה, שפעלה בנחישות וביושרה לשמירה על עקרונות שלטון החוק וטוהר המידות. פעילותה מהווה דוגמה ומופת למחויבות לערכי הדמוקרטיה, לאחריות ציבורית ולעליונות שלטון החוק.

בקטגוריית תקשורת: יוסי מזרחי- כתב התחקירים של חדשות 12, בהוקרה על יושרתו המקצועית, אומץ ליבו ונחישותו בחשיפת עוולות ציבוריות וכשלים שלטוניים. על כך כי מציב את טובת הציבור וזכות הציבור לדעת מעל לכל. על כך כי מביא לציבור מידע מהימן, מדויק ומבוסס תוך שמירה על אתיקה מקצועית, הגינות עיתונאית ורגישות אנושית. הוא מממש את תפקידה ההיסטורי של העיתונות החופשית כ"כלב השמירה של הדמוקרטיה", ומהווה דוגמה ומופת לעיתונות אחראית ומחויבת לערכי הדמוקרטיה, השקיפות וטוהר המידות.

בקטגוריית חינוך ותרבות: גב' מיכל צ'רנוביצקי- חוקרת ומקדמת מדיניות חינוך חרדי, קרן ברל כצנלסון, בהוקרה על מחקר וקידום מדיניות ופעילות ציבורית בתחום החינוך החרדי עם דגש על אחריות המדינה, השקיפות , הפיקוח ושוויון זכויות התלמידים ועובדי ההוראה. על פועלה לקידום החינוך הממלכתי חרדי בו התלמידים יכולים ללמוד במוסדות מפוקחים במקום במוסדות פרטיים נעדרי לימודי ליבה.

בקטגוריית אקדמיה: פרופ' מוחמד ותד- נשיא המכללה האקדמית רמת גן, בהוקרה על מצוינות מקצועית ומחויבות עמוקה לשלטון החוק ולחברה הישראלית. על תרומתו החורגת מגבולות האקדמיה ומשפיעה ישירות על המשפט הישראלי. על עיסוקו המתמשך באתיקה ציבורית והטמעת תרבות של אחריות ואמון ציבורי.

פרופ' איתי אטר- הפקולטה לניהול ע"ש קולר, אוניברסיטת תל אביב, ראש פורום הכלכלנים למען הדמוקרטיה וממובילי מאבק האקדמיה, בהוקרה על פעילותו למען שמירה על הדמוקרטיה והכלכלה הישראלית ושיקוף הנזקים הכלכליים של החקיקה האנטי-דמוקרטית. על הובלתו את המאבק הציבורי והמשפטי על מעמדם ונחיצותם של שומרי סף במשרדים הממשלתיים.

בקטגוריית צבא וביטחון: אלוף (מיל') ניצן אלון- ראש מנהלת השבויים והנעדרים בצה"ל לאחר ה- 7.10.2023, בהוקרה על שירות ביטחוני רב שנים למען מדינת ישראל. על תפקידו כראש מנהלת השבויים והנעדרים בצה"ל לאחר ה-7.10.23. על תפקודו ברגישות, תוך הכלת המורכבות בתקופה קשה וכואבת זו. תחת הנהגתו פעלה המנהלת במשך יותר משנתיים באחריות, בדיסקרטיות ובמחויבות עמוקה למשימה הלאומית, תוך חיבור בין עבודת מטה מקצועית לבין קשר ישיר ומתמשך עם המשפחות. עשייתו של אלון בתקופה זו מבטאת את יסוד השירות הציבורי במובנו העמוק ביותר.

בקטגוריית רשות מקומית: ד"ר חוסין טרביה- מנכ"ל ומייסד איגוד ערים לאיכות הסביבה אגן בית נטופה, בהוקרה על פועלו רב השנים לקידום איכות הסביבה, החינוך הסביבתי ושיפור איכות חייהם של התושבים. על עמידתו האיתנה אל מול קבוצות אינטרסים וגורמים עבריינים בתחום ניהול הפסולת. פועלו ועמידתו מול איומים מהווים עמידה אקטיבית על משמר טוהר המידות והאינטרס הציבורי.

בקטגוריית מאבק חברתי-ציבורי למען טוהר המידות ואיכות השלטון: מתן חודורוב- הפרשן הכלכלי ויו"ר ועד העובדים של חדשות 13, בהוקרה על הובלתו את המערכה הציבורית והמשפטית חסרת תקדים להגנה על עצמאות המערכת העיתונאית וניתוקה מהשפעות פוליטיות.

הסיוע האזרחי – מתייצבים מול אלימות פוליטית- בהוקרה על פעילותם של המתנדבים והמתנדבות בהתארגנות אזרחית המבוססת על ערבות הדדית, לנוכחות מייצבת ולמניעת הסלמה ואלימות במרחב הציבורי. בפעילותם מסייעים לציבור הליברלי לממש את זכותו לחופש הביטוי ולחופש ההפגנה.

בקטגוריית מפעל חיים: גב' רבקה מיכאלי- בהוקרה על עשרות שנות עשייה ציבורית ותרבותית ענפה. לאורך הקריירה שלה לא הסתפקה בתפקידה כאשת תקשורת ותרבות מובילה, אלא פעלה כקול עצמאי, ביקורתי ואמיץ בשיח הציבורי הישראלי. בעקביות וביושרה השמיעה עמדות בנושאים ציבוריים, הגנה על חופש הביטוי ועל ערכיה של חברה דמוקרטית ופלורליסטית, ושימשה דוגמה למעורבות אזרחית פעילה.

השופטת דורנר וחברי הוועדה הציבורית: "יש לנו את הזכות להוקיר ולהעניק את אות אבירות ואבירי איכות השלטון לאנשים ונשים שתרמו בפועלם למען החברה, הדמוקרטיה ואיכות השלטון במדינה בתחומים שונים וחיזקו במעשיהם ובהתנהלותם המקצועית את איכות השלטון ואת ערכי טוהר המידות בישראל. השנה נערוך את טקס הענקת אותות האבירים לאחר תקופה שבה נשבו רוחות סערה שאיימו לפרוץ את הבית ולפגוע באדני הדמוקרטיה הישראלית ובשלטון החוק. אל מול אותן סכנות, אבירות ואבירי איכות השלטון מסמנים את הכיוון אליו ראויה החברה הישראלית לצעוד- כיוון של שקיפות, טוהר מידות ומנהל תקין, של ריפוי ואחדות ושל עיסוק בבעיותיו האמיתיות של הציבור במקום בפילוג, בשיסוע ובקיטוב."

בראש הוועדה הציבורית שבחרה את זוכי אות אבירות ואבירי איכות השלטון לשנת 2025 עמדה השופטת (בדימ') דליה דורנר. חברי הוועדה הנוספים הם: פרופ' יניב רוזנאי, האלופה במיל' אורנה ברביבאי, האלוף במיל' עמי איילון ראש השב"כ לשעבר,

ראש המוסד לשעבר תמיר פרדו, גב' שרה סלע, מר מרטין וויל, עו״ד משה לדור פרקליט המדינה לשעבר ועו״ד ד״ר אליעד שרגא יו"ר התנועה לאיכות השלטון. מזכיר הוועדה: עו"ד מיכאל פרתם.