יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על יובל המבולבל

הוא אחד מכוכבי הילדים המצליחים והאהובים בישראל כבר יותר משני עשורים, אבל מאחורי החיוך, הצבעים והבלבול מסתתר סיפור חיים לא שגרתי. לרגל יום הולדתו ה-54 של יובל שם טוב, המוכר לכולנו כ"יובל המבולבל", אספנו 10 דברים שאולי לא ידעתם עליו.

1. לא תכנן להיות כוכב ילדים בתחילת דרכו, יובל שם טוב הופיע כליצן בימי הולדת ובאירועים קטנים. רק לאחר שהבין שהאיפור מפחיד חלק מהילדים, הוא החליט לשנות כיוון, הוריד את האיפור - וכך נולדה דמותו של "יובל המבולבל", שהפכה לאחת הדמויות המצליחות בתולדות תרבות הילדים בישראל. 2. הדרך להצלחה הייתה ארוכה במיוחד למרות ההצלחה האדירה, הפרסום לא הגיע בן לילה. במשך קרוב לעשור יובל הסתובב בין ימי הולדת, קניונים ואירועים פרטיים, כשהוא סוחב לבדו ציוד ומופיע מול קהלים קטנים - עד שהגיעה הפריצה הגדולה בשנת 2004.

יובל שם טוב - יובל המבולבל ( ראיון לסרוגים )

3. שירת כלוחם וקצין קרבי

רבים מכירים אותו כאיש מצחיק וצבעוני, אך בצעירותו יובל שירת כלוחם וקצין בנח"ל. במהלך שירותו חווה אירועים קשים, בהם היה עד לאירועים טראומטיים שהשפיעו עליו במשך שנים רבות.

4. הדמות "מר עגבנייה"

אחת הדמויות המזוהות ביותר עם יובל היא "מר עגבנייה". מאחורי הדמות המשעשעת מסתתר מסר ברור: גם ברגעים קשים אסור לאבד תקווה, ובסופו של דבר - הכול יכול להסתדר.

5. הוא אב לשבעה ילדים

מעבר לקריירה הענפה, יובל הוא גם אב לשבעה ילדים. לאורך השנים סיפר לא פעם כי המשפחה היא הדבר החשוב ביותר בחייו, וכי למרות לוח הזמנים העמוס הוא משתדל להקדיש זמן רב לבית ולילדים.

יובל המבולבל ( (צילום: פלאש90) )

6. הוא עבר משבר אישי קשה במיוחד

בשנת 2018 הסתבך יובל בפרשת הסמים שטלטלה את הקריירה שלו. בהמשך חשף כי באותה תקופה חווה גם משבר נפשי עמוק ומחשבות אובדניות. לדבריו, דווקא התקופה הקשה הזאת גרמה לו לעצור, לעשות חשבון נפש ולשנות את מסלול חייו.

7. בשנים האחרונות התחזק מבחינה דתית

יובל מדבר בגלוי על האמונה שמלווה אותו בשנים האחרונות. הוא אף החליט להפסיק להופיע בשבת ומרבה לשתף כי האמונה מעניקה לו כוח, יציבות ומשמעות בחיי היומיום.

8. יצר גם כוכבים אחרים

מלבד "יובל המבולבל", יובל היה שותף ליצירת דמויות נוספות שהפכו ללהיטים בקרב ילדים, בהן "מני ממטרה" ו"שרי פופ". בכך השפיע לא רק על דמותו האישית, אלא גם על עולם בידור הילדים כולו.

יובל המבולבל ( (באדיבות: יח"צ) )

9. ההשתתף בתוכניות ריאליטי פופולריות

לצד עולם הילדים, יובל השתתף לאורך השנים גם בתוכניות טלוויזיה למבוגרים, בהן "רוקדים עם כוכבים", "וייפאאוט ישראל", "6 אבות" ו"הישרדות VIP" - שם חשף צדדים אישיים שלא תמיד נראו על הבמה.

10. גם אחרי עשרות שנים על הבמה - הוא עדיין רואה בזה שליחות

בראיונות שונים סיפר יובל כי הוא לא רואה בעצמו רק בדרן, אלא אדם שתפקידו לשמח ילדים ומשפחות. לדבריו, הרגעים המרגשים ביותר עבורו הם דווקא הביקורים בבתי חולים והמפגשים עם ילדים שמתמודדים עם מחלות וקשיים.