המשטרה פענחה: האב משכונת ראס אל עמוד רצח את בנו בן ה-3

המשטרה מתירה לפרסם: שוטרי מחוז ירושלים פיענחו את רצח הפעוט בן ה-3 ממזרח ירושלים. הצהרת תובע תוגש היום נגד אביו החשוד ברצח.

לפני כשלושה שבועות, ב-6 ביוני, הגיע פעוט כבן 3 משכונת ראס אל עמוד בירושלים לבית חוליםבמצב אנוש. חרף מאמצי הצוותים הרפואיים, נקבע מותו של הפעוט.

חוקרי המשטרה פתחו מיד בחקירה אינטנסיבית של נסיבות האירוע הטראגי. מפעולות החקירה שבוצעו ועל אף שנתיחת הגופה לא חיזקה את החשד כי מדובר במוות בלתי טבעי, העלו החוקרים את החשד כלפי אביו של הפעוט.

האב נחקר לאורך השבועות האחרונים, עד אשר נקשר למעשיו ואף שחזר אותם. מהחקירה עלה החשד כי האב השתמש בשקית ניילון באמצעותה לפי החשד חנק את המנוח.

מעצרו הוארך מעת לעת על ידי בית המשפט, והיום עם הבשלת התשתית הראייתית, תוגש נגדו הצהרת תובע על ידי הפרקליטות, ובימים הקרובים הוא צפוי לכתב אישום ובקשה למעצרו עד תום ההליכים המשפטיים.

מתחילת השנה נרצחו 134 ערבים בישראל (לעומת 120 בשנה שעברה). רק אתמול נרצח אביו של עד מדינה, כדי למנוע מהבן להעיד נגד ארגוני הפשע.