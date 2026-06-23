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סולברג בהחלטה חריגה: לא יבוצעו מעצרי עריקים ביום הבחירות

ועדת הבחירות, המפכ"ל והיועמ"שית קיבלו החלטה חריגה: לא יבוצעו מעצרי עריקים ביום הבחירות

11:22
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בחירות
בחירות | צילום: יונתן זינדל/פלאש90

דובר ועדת הבחירות המרכזית מסר היום (שלישי) כי בעקבות פניות שנעשו אל ועדת הבחירות המרכזית, פנו יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת והמשנה לנשיא בית המשפט העליון, כב' השופט נעם סולברג, ומ"מ מנכ"ל הוועדה דין ליבנה, אל היועצת המשפטית לממשלה, עו"ד גלי בהרב-מיארה ואל מפכ"ל המשטרה, רנ"צ דני לוי.

סוכם, על דעתם של יו"ר ועדת הבחירות, היועצת המשפטית לממשלה והמפכ"ל, ונוכח חשיבותה של הזכות לבחור, כי ביום הבחירות לכנסת לא יערכו מבצעי אכיפה בעניין גיוס עריקים כלל, וכל בוחר יוכל להגיע לקלפי ללא מורא.

המפכ"ל הדגיש כי ביום הבחירות תפעל המשטרה בכוחות מתוגברים לצורך הבטחת קיום הבחירות כהלכתן, ושמירה על הסדר הציבורי, ויושב ראש ועדת הבחירות המרכזית בירך על כך.

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