במקום הקצין שהודח: ברק חירם נכנס לתפקיד ראש חטיבת המבצעים

בבסיס הקריה התקיים טקס החלפת ראש חטיבת המבצעים באגף המבצעים. תא"ל ברק חירם נכנס לתפקיד במקומו של ישראל שומר, שהודח בשל רומן עם קצינה.

חירם כיהן עד עכשיו כמפקד אוגדה עזה, אחרי שכיהן כמפקד אוגדה 99 בזמן פרוץ מלחמת חרבות ברזל. לפני כן כיהן כמפקד חטיבת גולני. הוא מתגורר בתקוע, ונחשב לקצין יוזם והתקפי, מה שגרר עליו ביקורת משמאל וניסיון לטרפד את מינויו, כפי שנהוג.

הטקס התקיים בנוכחות הרמטכ"ל אייל זמיר, ראש אגף המבצעים, אלוף איציק כהן, וחברי פורום המטה הכללי, מפקדים ומשפחות.

ראש אגף המבצעים, האלוף איציק כהן שגם הוא נלחם כמפקד אוגדה במלחמה בעזה אמר בטקס: ״חטיבת המבצעים היא הלב הפועם של צה״ל - הלב שאחראי לעצב, לתכנן ולנהל את האתגרים המבצעיים, תוך מוכנות מתמדת לתפניות ולהתפתחויות בכל זירות המלחמה.

רק בשבועות האחרונים נוהלה מכאן, מהמצפ״ה, המלחמה הרב-זירתית מול איראן, לבנון וזירות נוספות, באמצעות פעולות קרובות ורחוקות, גלויות וחשאיות. האתגרים העומדים לפתחנו בזירות השונות רבים ומגוונים, ואני מצפה מכם ללמוד, להשתפר ולהמשיך לנוע קדימה. נמשיך לפעול בכל מקום ובכל זמן שיידרש, על מנת להבטיח את ביטחון עמנו ומדינתנו״.