ינון מגל מפתיע: "יש מצב שהערבים הצילו אותנו"

מגיש הפטריוטים ינון מגל, הפתיע היום (שלישי) בשידור חי ברדיו 103fm, כאשר אמר: "היינו על סף מלחמת אחים, יש מצב שהערבים הצילו אותנו ממלחמת אחים. מבחינתכם הרי לא היו קווים אדומים".

לפני כשבוע, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט יצא במתקפה על ראש הממשלה נתניהו במסיבת עיתונאים: "במלחמת 1,000 הימים, עם ישראל, חיילי צה"ל וכל זרועות הביטחון הראו לעולם כולו גבורה יוצאת דופן ותחבולה עוצרת נשימה שעוד יילמדו בספרי ההיסטוריה" פתח בנט.

בהמשך תקף: "ההנהגה אכזבה. הקדנציה של ממשלת נתניהו נפתחה במלחמת אחים, המשיכה בטבח השבעה באוקטובר, ומסתיימת בכשלון היסטורי מול איראן". בהמשך התייחס בנט לדיווחים על אפשרות לפיקוד השותפות עם לפיד והכחיש אותם מכל וכל: "לפיד ואני לא רק מדברים אחדות, אלא אנחנו עושים אחדות. אנחנו ננסה להרחיב את האיחוד".