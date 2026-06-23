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חדשות צבא ובטחון

דריכות שיא: בישראל נערכים לפשיטה המונית של מחבלים 

בצה"ל עוקבים אחר נחיתת מטוסים מתימן בירדן, בהם נמל התעופה בעקבה, ומתייחסים ברצינות לסרטוני פשיטה שפרסמו החות'ים

10:33
4 תגובות
דריכות שיא: בישראל נערכים לפשיטה המונית של מחבלים 
צילום: צילום: יניב נדב/Flash90

מערכת הביטחון הישראלית ניצבת בשנתיים וחצי האחרונות מול אתגר ביטחוני מורכב ומתפתח, אשר קיבל משקל רב כחלק מהפקת הלקחים המיידית מאירועי השבעה באוקטובר: האיום המשותף של המורדים החות'ים מתימן על מרחב גבול ישראל-ירדן.

לפי דיווח של הכתב הצבאי דורון קדוש בגלי צה"ל, גורמי המודיעין והביטחון בישראל עוקבים מקרוב ובדאגה אחר נחיתת מטוסים חות׳ים בשטח ירדן – כולל נחיתות שתועדו בנמל התעופה הבינלאומי בעקבה, השוכן במרחק קצרצר מהעיר אילת ומהגבול הדרומי של ישראל.

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תגובות

4
4
בתיה
לפני שעה

מר נתניהו, אנחנו שגדלנו על ערכי הליכוד הלאומי והגאווה הציונית רואים בחרדה איך 'מר ביטחון' פשוט מאפשר לחות'ים להתמקם לנו על הגדר הדרומית.

3
קורן שואלת למה
לפני שעה

בנימין נתניהו, הלב שלי מחסיר פעימה מכל דיווח כזה כי הבטחת לנו ריבונות חזקה ובפועל אנחנו מופקרים מול מחבלים שמתקרבים אלינו באין מפריע.

2
למקש את כל הגבול בלי חשבון
לפני 36 דקות

תכנית מגירה במקרה כזה גל של מטוסים מסוקים לפרק להם את התחת

1
משה
לפני 4 דקות

שיבואו יקבלו טבח כולם מסתולים מלעיסת גת