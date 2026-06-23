דריכות שיא: בישראל נערכים לפשיטה המונית של מחבלים 

מערכת הביטחון הישראלית ניצבת בשנתיים וחצי האחרונות מול אתגר ביטחוני מורכב ומתפתח, אשר קיבל משקל רב כחלק מהפקת הלקחים המיידית מאירועי השבעה באוקטובר: האיום המשותף של המורדים החות'ים מתימן על מרחב גבול ישראל-ירדן.

לפי דיווח של הכתב הצבאי דורון קדוש בגלי צה"ל, גורמי המודיעין והביטחון בישראל עוקבים מקרוב ובדאגה אחר נחיתת מטוסים חות׳ים בשטח ירדן – כולל נחיתות שתועדו בנמל התעופה הבינלאומי בעקבה, השוכן במרחק קצרצר מהעיר אילת ומהגבול הדרומי של ישראל.