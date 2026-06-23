דריכות שיא: בישראל נערכים לפשיטה המונית של מחבלים 

מערכת הביטחון הישראלית ניצבת בשנתיים וחצי האחרונות מול אתגר ביטחוני מורכב ומתפתח, אשר קיבל משקל רב כחלק מהפקת הלקחים המיידית מאירועי השבעה באוקטובר: האיום המשותף של המורדים החות'ים מתימן על מרחב גבול ישראל-ירדן.
לפי דיווח של הכתב הצבאי דורון קדוש בגלי צה"ל, גורמי המודיעין והביטחון בישראל עוקבים מקרוב ובדאגה אחר נחיתת מטוסים חות׳ים בשטח ירדן – כולל נחיתות שתועדו בנמל התעופה הבינלאומי בעקבה, השוכן במרחק קצרצר מהעיר אילת ומהגבול הדרומי של ישראל.
תגובות
מר נתניהו, אנחנו שגדלנו על ערכי הליכוד הלאומי והגאווה הציונית רואים בחרדה איך 'מר ביטחון' פשוט מאפשר לחות'ים להתמקם לנו על הגדר הדרומית.
בנימין נתניהו, הלב שלי מחסיר פעימה מכל דיווח כזה כי הבטחת לנו ריבונות חזקה ובפועל אנחנו מופקרים מול מחבלים שמתקרבים אלינו באין מפריע.
תכנית מגירה במקרה כזה גל של מטוסים מסוקים לפרק להם את התחת
שיבואו יקבלו טבח כולם מסתולים מלעיסת גת