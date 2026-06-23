אחרי שחר חיון: נייט נפצע ב"רוקדים עם כוכבים" - האם הוא ייאלץ יפרוש?

דרמה לא צפויה מאחורי הקלעים של ריאליטי הריקודים המצליח: השחקן ההוליוודי האהוב, נייט בוזוליץ׳, נפצע במהלך חזרות אינטנסיביות לקראת השידור הקרוב.

בעקבות הפציעה, ולאחר בדיקה מקיפה, הצוות הרפואי של התוכנית הורה לבוזוליץ' לקחת פסק זמן מיידי לצורך מנוחה והחלמה, ולהפסיק את החזרות עד להודעה חדשה.

מה אומרים חוקי הפורמט? על פי חוקי הפורמט הבינלאומי הקשוחים של "רוקדים עם כוכבים", לכל מתמודד קיימת הזכות החד-פעמית להחסיר ריקוד אחד בלבד במהלך העונה בשל נסיבות רפואיות, מבלי שהדבר יוביל להדחה אוטומטית.

בתכנית האחרונה שחר חיון נאלצה לפרוש לאחר שנפצעה גם היא, עוד בטרם שידורי התכנית ובמהלך החזרות.