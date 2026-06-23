שקמה ברסלר על המציאות החדשה בביתה: "נוקטים אמצעים"

פרופ' שקמה ברסלר, ממובילות מחאת קפלן, שוברת שתיקה ומגיבה לראשונה בראיון נרחב לפרשת חשיפת זהותו של בן זוגה, עובד שב"כ ותיק, על ידי חברת הכנסת טלי גוטליב.
בראיון שהעניקה לגדעון אוקו ועמיחי אתאלי, ניסו המראיינים להבין את גודל הטלטלה והסיכון הביטחוני שנכפה על התא המשפחתי שלהם. אולם ברסלר סירבה למסגר את האירוע כטרגדיה אישית, ומיהרה להפנות את האצבע המאשימה ישירות כלפי התנהלות הדרג המדיני, כשהיא טוענת שהמקרה שלה הוא עדות לתופעה רחבה והרסנית.
"פגיעה מכוונת כדי להשיג אינטרס אישי"
"ברמה הכי הכי אישית אני חושבת שזה אמור להצביע ומצביע על ממשלה מהסוג הזה, שאין להם שום בעיה לבחור בפגיעה מכוונת בביטחון המדינה, תוך כדי הפקרה של אזרחים כדי להשיג את האידיאולוגיה המשוגעת שלהם או האינטרס האישי שלהם", האשימה ברסלר בחריפות.
בהמשך דבריה, התייחסה באופן מפורש לחברת הכנסת מהליכוד שפרסמה את הפרטים, והזהירה מפני האפקט המצנן והמסוכן שהדבר מייצר אצל כלל המשרתים בארגוני הביטחון החשאיים של מדינת ישראל.
"ספציפית טלי גוטליב צריכה לעשות את הרעש בשביל ההצלחה הפוליטית שלה הרגעית. היא לא חריגה במובן שהיא מקריבה את ביטחון מדינת ישראל, כי חוק השב"כ נועד להגן גם על העובדים באופן אישי. אבל צריך להבין שיש אלפי עובדי ביטחון במדינת ישראל שיודעים היום שחברת כנסת במדינת ישראל מוכנה להפוך אותם למטרה בניגוד לחוק, תוך פגיעה בביטחון המדינה".
המציאות החדשה בבית: "נוקטים באמצעים"
למרות הניסיונות של ברסלר להשאיר את המשקל ברמה העקרונית והלאומית, המראיינים ביקשו להחזיר אותה אל המציאות הביתית החדשה – שבה אדם שירת עשרות שנים הרחק מעין הציבור, ומוצא את עצמו ביום אחד חשוף לחלוטין מול המקלדות ברשתות החברתיות.
ברסלר לא הכחישה כי המשפחה עוברת ימים מורכבים מאוד, אך בחרה להגדיר את המצב דווקא כרגע של "התבהרות" בנוגע לבחירות הפוליטיות של הציבור בארץ. כאשר נשאלה בצורה ישירה האם קיים כעת פחד ממשי ומיידי לחייהם בעקבות החשיפה הציבורית, השיבה ברסלר בקצרות: "נוקטים באמצעים הדרושים, אני לא רוצה להיכנס לפרטים".
תגובות
24 שעות ביממה של חרדה ואיומים על משפחה של לוחם שב״כ בגלל הדלפה של חברת כנסת. הכאב של האזרח הפשוט שמוצא את עצמו מופקר על ידי הממשלה שלו הוא פשוט בלתי נסבל
1 משפחה ישראלית שלמה צריכה לחיות בפחד בתוך הבית שלה רק בגלל פוליטיקה זולה. זה פשוט בלתי נתפס שהאזרח הממוצע ששומר על החוק נרדף בגלל גחמות של פוליטיקאים חסרי אחריות.