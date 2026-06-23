שקמה ברסלר על המציאות החדשה בביתה: "נוקטים אמצעים"

פרופ' שקמה ברסלר, ממובילות מחאת קפלן, שוברת שתיקה ומגיבה לראשונה בראיון נרחב לפרשת חשיפת זהותו של בן זוגה, עובד שב"כ ותיק, על ידי חברת הכנסת טלי גוטליב.

בראיון שהעניקה לגדעון אוקו ועמיחי אתאלי, ניסו המראיינים להבין את גודל הטלטלה והסיכון הביטחוני שנכפה על התא המשפחתי שלהם. אולם ברסלר סירבה למסגר את האירוע כטרגדיה אישית, ומיהרה להפנות את האצבע המאשימה ישירות כלפי התנהלות הדרג המדיני, כשהיא טוענת שהמקרה שלה הוא עדות לתופעה רחבה והרסנית.

"פגיעה מכוונת כדי להשיג אינטרס אישי"

"ברמה הכי הכי אישית אני חושבת שזה אמור להצביע ומצביע על ממשלה מהסוג הזה, שאין להם שום בעיה לבחור בפגיעה מכוונת בביטחון המדינה, תוך כדי הפקרה של אזרחים כדי להשיג את האידיאולוגיה המשוגעת שלהם או האינטרס האישי שלהם", האשימה ברסלר בחריפות.

בהמשך דבריה, התייחסה באופן מפורש לחברת הכנסת מהליכוד שפרסמה את הפרטים, והזהירה מפני האפקט המצנן והמסוכן שהדבר מייצר אצל כלל המשרתים בארגוני הביטחון החשאיים של מדינת ישראל.

"ספציפית טלי גוטליב צריכה לעשות את הרעש בשביל ההצלחה הפוליטית שלה הרגעית. היא לא חריגה במובן שהיא מקריבה את ביטחון מדינת ישראל, כי חוק השב"כ נועד להגן גם על העובדים באופן אישי. אבל צריך להבין שיש אלפי עובדי ביטחון במדינת ישראל שיודעים היום שחברת כנסת במדינת ישראל מוכנה להפוך אותם למטרה בניגוד לחוק, תוך פגיעה בביטחון המדינה".