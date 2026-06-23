פיקוד העורף: עדכון חשוב לשעות הקרובות

פיקוד העורף מעדכן כי היום (שלישי) יתקיים תרגיל ובדיקת כשירות של מערכות האזעקה וההתרעה במרחב מג'דל שמס שבצפון הגולן.
הבדיקה המתוכננת תצא לפועל בשעה 12:05 בצהריים, ובמהלכה יישמעו קולות אזעקה ברחבי היישוב והסביבה הקרובה כחלק מאימון שגרתי לבחינת תקינות הצופרים.
במערכת הביטחון מבהירים כי במידה ובזמן התרגיל תופעל התרעת אמת, תישמע מיד לאחר מכן אזעקה עולה ויורדת נוספת. במקביל, תופעלנה מערכות ההתרעה המשלימות, כולל הודעות מתפרצות ביישומון פיקוד העורף הרשמי.
לפרטים נוספים, שאלות או קבלת עדכונים בזמן אמת, הציבור מוזמן לפנות למוקד פיקוד העורף המאויש בטלפון 104, לשלוח מסרון וואטסאפ למספר 052-9104104, או להתעדכן בפורטל החירום הלאומי (oref.org.il) ובערוצי הניו-מדיה הרשמיים.
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