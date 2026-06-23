בלתי נתפס: הנרצח בצפון - אביו של עד מדינה

גבר בן 67 נורה הבוקר (שלישי) למוות בכביש 70 סמוך לכאבול שבגליל המערבי. כעת הותר לפרסום כי מדובר באביו של עד מדינה, באחת מפרשיות השחיתות.

צוותי מד"א שהוזעקו למקום נאלצו לקבוע את מותו בזירה לאחר שסבל מפציעות חודרות קשות. במשטרה פתחו בחקירה ובסריקות אחר החשודים, הרקע לאירוע פלילי.

הדיווח על הירי התקבל בשעה 06:28 במוקד מד"א במרחב אשר. כוחות ההצלה שהגיעו למקום מצאו את הגבר, רחיב אדריס, ללא סימני חיים. לאחר בדיקות רפואיות נאלצו לקבוע את מותו במקום.

חובש רפואת חירום במד"א, גמאל אבו רומי, סיפר: "הפצוע שכב כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה עם פציעות חודרות בגופו. ביצענו בדיקות רפואיות אבל הפציעה שלו הייתה קריטית ונאלצנו לקבוע את מותו במקום".