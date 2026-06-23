מזל טוב: השרה אורית סטרוק בבשורה מרגשת

מזל טוב. השרה אורית סטרוק הודיעה הלילה (שני) על לידת נכדה. בדבריה היא כתבה: "מזל טוב בן (נכד) בא לנו! תודה לה' יתברך".

נזכיר כי סטרוק נשואה לאברהם, ומתגוררת בשכונת אברהם אבינו, בחברון, לבני הזוג 11 ילדים.

סטרוק עברה שנה קשה עם פטירת ביתה שושנה סטרוק לפני מספר חודשים. בראיון לווינט שיתפה בכאב: "אני באבל על כל החיים של שושנה, על כל הייסורים שהיו מנת חלקה. הייתה לי ילדה טובה, מקסימה, חכמה, אוהבת, מוכשרת, יפה. היה לה הכול, והחיים אמללו אותה באופן נורא. היא ידעה כל כך הרבה ייסורים וכל כך מעט אושר.

היא כל כך רצתה לחיות ולהיות מאושרת, אבל הקשיים היו גדולים ממנה למרות כוח הרצון האדיר שהיה לה. אמרתי בלוויה שלה שאני לא מצליחה להבין למה הגיעו לה כל הייסורים האלה".