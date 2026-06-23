אבישי בן חיים: למה אני לא משתמש במושג "דיפ סטייט"

העיתונאי ווהחוקר, ד"ר אבישי בן חיים, מנסה לעשות סדר במושגי היסוד של השיח הפוליטי בישראל. בפוסט שפרסם, הסביר בן חיים מדוע המושג הפופולרי "דיפ-סטייט" (מדינת עומק) אינו מתאר נכונה את המציאות החברתית, וטען כי המונח המדוייק והמסוכן בהרבה הוא "הגמוניה".

"במרכזה של התיאוריה הפוליטית-חברתית, תיאוריית ישראל השנייה, אשר ניסתה לנסח ולתאר את יחסי הכוח, מנגנוני השליטה ומבני העל של הדיכוי עמד המונח 'הגמוניה'", פתח בן חיים והוסיף: "והנה, בשנתיים האחרונות, השתלט על השיח מונח אחר: דיפ-סטייט. והוא שגוי".

"ההגמוניה שולטת בתודעה"

לדברי בן חיים, העוצמה של המערכת הממסדית אינה נובעת מקנוניה סודית, אלא מיכולת תודעתית מתוחכמת לגרום גם לאנשים מבחוץ לאמץ את ערכיה. "הכוח של הגמוניה להפעיל מנגנוני דיכוי, אפלייה והדרה הוא לאין ערוך גדול מזה של דיפ-סטייט", הסביר. "משמעות שליטתה היא שגם רבים שאינם חלק ממנה ימלאו את 'פקודותיה' כי ידמה להם שבפרהסיה הישראלית ראוי להתנהג על פי ערכיה".

כדוגמה לכך, מציג הפרשן את התנהלותם של גורמי אכיפת החוק, אשר לטענתו פועלים מתוך שכנוע פנימי עמוק שהוכתב להם מלמעלה: "לכן למשל חוקרי משטרה 'ליכודניקים' סוציולוגית ואפילו פוליטית, ימצאו עצמם משוכנעים שמטרתם המקצועית היא להפיל את נתניהו".

בן חיים סיכם כי "הכוח של הגמוניה הוא השליטה שלה בתודעה, בקומון סנס, במה שנתפס כ'שכל הישר'". לשיטתו, הבנת המנגנון כהגמוניה ולא כקנוניה היא קריטית, שכן "דיפ-סטייט מניח כוונת זדון. לעומת זאת תפיסת הגמוניה שלא מודעת להגמוניותה ולא מודעת לעוולותיה מאפשרת פיוס לאומי. ובסוף זו המטרה".