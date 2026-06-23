יריב אופנהיימר מעריך: הוא לא יישב עם נתניהו

‏יריב אופנהיימר, מועמד בפריימריז 'הדמוקרטים', התייחס למה שהוא מכנה 'הטרור היהודי' ואמר: "יש לעצור את הטרור היהודי - הבעיה בשטחים היא בעיה דרמטית".

עוד הוא הוסיף: "צריך להבין שאם היינו טסים להולנד ועושים התנחלויות שם אז גם הם לא היו מנומסים. הבעיה בשטחים היא בעיה דרמטית, היא מסכנת את חיילינו, את הביטחון הלאומי ובעיקר פוגעת ביכולת להתקדם אי פעם למשהו נורמלי באיזור".

לסיום הוא אמר: "אני מעריך שאיזנקוט לא ישב עם נתניהו, הוא כבר הבין עם מי יש לו עסק".