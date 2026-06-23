סערה בימין בעקבות דבריו של נפתלי בנט: "השלים את המהפך"

מתקפה חריפה בימין נגד ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, בעקבות התבטאויותיו האחרונות בנוגע לפינוי צפוי של חוות חקלאיות ביהודה ושומרון. ראש מועצת בית אל, שי אלון, פרסם היום (שלישי) תגובה לוחמנית במיוחד וטען כי בנט השלים באופן סופי את נטישת המחנה הלאומי והאידיאולוגיה שייצג בעבר.

"המהפך ממזכ"ל מועצת יש"ע להתעמרות והפגנת ניכור כנגד מתיישבי יהודה ושומרון הושלמה", קבע אלון בפתח דבריו, כשהוא מזכיר את תפקידו הציבורי המוקדם של בנט בשורות הנהגת ההתיישבות.

"הפעם בנט אומר את האמת שעל ליבו"

לדברי ראש מועצת בית אל, האמירות הנוכחיות של בנט דווקא מביאות איתן בהירות פוליטית שלא הייתה קיימת בעבר, לפני הקמת ממשלת השינוי.

"לפחות בניגוד לשקרים שאמר לבוחריו בערב בחירות 21', נראה שסופסוף הפעם בנט אומר את האמת שעל ליבו", תקף אלון. "ביחד עם יועציו האסטרטגיים מהקצה השמאלי של המפה, הוא עומד ב'זקיפות קומה' ומדגיש כיצד הוא מתכוון לפגוע בימין הישראלי וגיבורי הדור מקרב ציבור המתיישבים והחוות ביהודה ושומרון".

עקץ את החיבורים בשמאל: "ממש 'גאווה גדולה'"

אלון המשיך בקו הלוחמני, קרא לראש הממשלה לשעבר שלא להסתיר את עמדותיו החדשות, וקשר בינו לבין דמויות נוספות במחנה המרכז-שמאל המאותתות על שיתופי פעולה עם המפלגות הערביות.

"אני בעד שבנט ימשיך להוציא את המוגלה האידאולוגית שהוא אוצר בליבו החוצה, ויצטרף לחברו העתידי אייזנקוט שכבר אמר שבמקרה של אי הגעה ל-61 מנדטים ישמח להיתמך על ידי רע"מ, בל"ד, חד"ש ותע"ל", עקץ אלון וחתם בלעג: "אח, אלו בעלי רוח וזקיפות קומה הצמיח לו השמאל הישראלי בעקבות השביעי באוקטובר. ממש 'גאווה גדולה'".