אורן חזן מצהיר: אם נתניהו לא יעשה את זה, לא נצביע לו

חבר הכנסת לשעבר אורן חזן (הליכוד) משגר איום פוליטי ישיר לעבר ראש הממשלה בנימין נתניהו, ומבהיר כי תמיכת הציבור הימני בו אינה מונחת בכיסו. בריאיון סוער שהעניק לפודקאסט 'מעריב' עם מיקי לוין, הציב חזן דרישה חד-משמעית להכרעה צבאית מוחלטת בחזית הצפונית.

"אם נתניהו לא יעשה מעשה ויסיים את המלחמה בניצחון בצפון מול לבנון, דהיינו מחר בבוקר – יתקפל", פתח חזן באזהרה. המראיינת מיקי לוין בחרה לאתגר את חזן ותקפה את הקו הניצי שהציג: "אורן, אבל זו סיסמה. אפשר לנצח את חיזבאללה? איך? מה אתה רוצה, שנכבוש את כל לבנון?".

"אם צריך לכבוש את לבנון – נכבוש את לבנון"

חזן סירב לסגת מעמדתו והשיב נחרצות: "תמיד אפשר לנצח. אם צריך לכבוש את לבנון – נכבוש את לבנון".

בהמשך השיחה, השמיע חבר הכנסת לשעבר את המשפט החריף ביותר שלו כלפי ראש הממשלה, כשהוא קושר בין הפעילות הנדרשת מול חיזבאללה לבין המערכה הרחבה יותר מול הרפובליקה האסלאמית, ומציב תנאי ברור להמשך תמיכתו בנתניהו בקלפי.