אורן חזן מצהיר: אם נתניהו לא יעשה את זה, לא נצביע לו

חבר הכנסת לשעבר אורן חזן (הליכוד) משגר איום פוליטי ישיר לעבר ראש הממשלה בנימין נתניהו, ומבהיר כי תמיכת הציבור הימני בו אינה מונחת בכיסו. בריאיון סוער שהעניק לפודקאסט 'מעריב' עם מיקי לוין, הציב חזן דרישה חד-משמעית להכרעה צבאית מוחלטת בחזית הצפונית.
"אם נתניהו לא יעשה מעשה ויסיים את המלחמה בניצחון בצפון מול לבנון, דהיינו מחר בבוקר – יתקפל", פתח חזן באזהרה. המראיינת מיקי לוין בחרה לאתגר את חזן ותקפה את הקו הניצי שהציג: "אורן, אבל זו סיסמה. אפשר לנצח את חיזבאללה? איך? מה אתה רוצה, שנכבוש את כל לבנון?".
"אם צריך לכבוש את לבנון – נכבוש את לבנון"
חזן סירב לסגת מעמדתו והשיב נחרצות: "תמיד אפשר לנצח. אם צריך לכבוש את לבנון – נכבוש את לבנון".
בהמשך השיחה, השמיע חבר הכנסת לשעבר את המשפט החריף ביותר שלו כלפי ראש הממשלה, כשהוא קושר בין הפעילות הנדרשת מול חיזבאללה לבין המערכה הרחבה יותר מול הרפובליקה האסלאמית, ומציב תנאי ברור להמשך תמיכתו בנתניהו בקלפי.
"אם נתניהו לא יסיים את המערכה בצפון בהשבת הביטחון לתושבי גבול הצפון, ולא יצא לפעולה שתפרק את ההסכם המטורלל, המסוכן, האנטי-ציוני, אנטי-יהודי, אנטי-מדינת ישראל הזה – ההסכם עם איראן – אני לא יכול להצביע לו", הצהיר חזן.
"אנחנו לא חמורים"
לדברי חזן, העמדה הביקורתית הזו אינה נחלתו הבלעדית, אלא מייצגת זרם רחב מאוד בקרב מצביעי המחנה הלאומי שמצפים לראות תוצאות בשטח ולא יסתפקו בהבטחות.
"עכשיו כמוני, יש רבים", סיכם חזן. "אנחנו לא חמורים. אנחנו לא מגנים בעיניים עצומות והולכים כמו עדר. הציבור הימני בישראל הוא ציבור משכיל. הוא ציבור חכם. הוא ציבור שיודע מה הוא עושה".
תגובות
"תמיכת הציבור הימני בו אינה בכיס" בוקר טוב אליהו!!! רק ביבי והמקורבים שלו מרוויחים מהסחבת המביכה הזאת בזמן שהצבא כבול בצפון... הלך הניצחון ונשארנו עם הבטחות ריקות!!!
חזן הוא בדיוק הדמות של הביביסט הפרימיטיבי, יש יותר ממנו ויש פחות ממנו, אבל הוא בהחלט מאפיין את רדידות החשיבה, אאת ההתפשות לסיסמאות לא מציאותיות
"אם צריך לכבוש את לבנון נכבוש" אבל ביבי הפחדן מפקיר את קריית שמונה בשביל השקט שלו בירושלים!!! הרי רק הפוליטיקאים המושחתים מרוויחים מהמריחה הזאת בזמן שהבית שלי נשרף... נמאס לנו להיות פליטים בארצנו!!!
אל מי אתה עובד 50 שנה הליכוד צוחק עליכם בפרצוף יורק עליכם אתם עושים פוזה של נעלב מאיימים כך וכך בסוף בקלפי מזכירים לכם שמאל ערבים קיפוח וכולי ואתם שוכחים הכל אין פלא שביבי לא סופר אותך ושכמותך אין פלא שביבי לא סופר אותך ולא את תושבי קרית שמנה כולל מי ששיעממה אותו