רוקדים עם כוכבים: האם עדן גולן מקבלת יחס מועדף?

דרמה ענקית נרשמה אמש על רחבת "רוקדים עם כוכבים" (קשת 12), ולא בגלל הצעדים, אלא בגלל מה שקרה מיד אחריהם בשולחן השופטים. ביצוע הרקדנים של הזמרת עדן גולן והפרטנר ארטיום לצלילי הלהיט "You Give Love a Bad Name", שהסתיים במקום הראשון בטבלה עם 32 נקודות, הצית עימות חזיתי ומתוח במיוחד בין השופטים דוד דביר ואנה ארונוב.

הכל התחיל כשדביר העיר לגולן על טעויות טכניות קטנות, אך מיד מיהר לרכך ולחלק מחמאות: "יש תמיד את המעידות הקטנות... נתפסת שם למעלה בסיבוב, רואים את זה. אבל האתגר שלך זה את עצמך. את יכולה ואת תתני, כל הכבוד לך".

הנימה הסלחנית של דביר לא עברה חלק אצל הקולגה, אנה ארונוב, שהחליטה לפתוח את הכל בשידור חי. "למה לחלק מהאנשים יש לך אפס חמלה, גם דווקא במקומות שצריך, והיא הכי חזקה ואתה סולח לה על הכל?", הטיחה ינאי בדביר, "היה פקשוש בהרמה, היה פקשוש בעמידה!".

דביר מצידו לא נשאר חייב וטען כי השופטים האחרים מחמירים עם גולן יתר על המידה: "לא סולח לה על כלום, ציינתי את זה. אבל אתם שופטים אותה כמו תחרות בינלאומית בהוליווד. סליחה, ארץ ישראל, תחרות נהדרת פה". ארונוב המשיכה והשוותה את השיפוט של גולן לזה של המתמודד מתן פרץ: "אם אנחנו שופטים כל אחד לפי היכולת שלו, אז בוא נשפוט גם את מתן לפי היכולת שלו ולא ניתן להם שתיים".

היא סירבה לקבל את ההסבר וסיכמה את הוויכוח באמירה עוקצנית במיוחד שנוגעת ליחס של דביר למתמודדים: "אתה לא יכול לעשות איפה ואיפה... אני רק מבקשת ממך להתייחס לכולם באותה מידה. עדן וארטיום שעמדו על הבמה, נאלצו להקשיב לחילופי הדברים הקשים כשהם שומרים על חיוך נבוך ומחכים שהרוחות ירגעו.