פיצוץ בערוץ 14: פאנליסט הפטריוטים נטש באמצע התכנית

פיצוץ דרמטי נרשם הערב במהלך שידור חי באולפן ערוץ 14, כאשר הפאנליסט ואיש התקשורת גיא מרוז החליט לקום ועזוב את המקום בעיצומם של הדיונים, בעקבות עימות מילולי חריף עם מגיש התוכנית, איתמר פליישמן.
התקרית התרחשה במהלך פאנל אקטואליה סוער, שבו עסקו המשתתפים ביו"ר מפלגת רע"מ, מנסור עבאס, ועל רקע מקומו במפה הפוליטית. במהלך חילופי הדברים והוויכוח שהתפתח באולפן, איבד פליישמן את סבלנותו והטיח במרוז באופן ישיר כי הוא "אידיוט".
הסערה באולפן: "אתה אידיוט שימושי"
מרוז, שנפגע מהסגנון ומעלית הטונים באולפן, עצר את הדיון ודרש מהמגיש לחזור בו לאלתר מהכינוי המעליב בשידור.
אולם, פליישמן סירב להתנצל או לסגת מדבריו, ובחר לחדד את המתקפה שלו מול המצלמות כשהוא מבהיר למה התכוון: "אתה אידיוט שימושי".
בעקבות הסירוב העיקש של המגיש לחזור בו מהדברים הקשים והטחת הכינוי בשנית, סירב מרוז להמשיך ולקחת חלק בתוכנית.
תגובות
הדיווה - גיא מרוז
לא היה "ויכוח סוער" ועליית טונים, רק מצידו של פליישמן שהטיח בגיא שהעיר משהו, שהוא "אידיוט שימושי" משום מקום ... גועל נפש של התנהגות והנחייה בכללי. דרך ארץ קדמה לתורה.
אני לא מבין מה הבעיה