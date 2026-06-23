פיצוץ בערוץ 14: פאנליסט הפטריוטים נטש באמצע התכנית

פיצוץ דרמטי נרשם הערב במהלך שידור חי באולפן ערוץ 14, כאשר הפאנליסט ואיש התקשורת גיא מרוז החליט לקום ועזוב את המקום בעיצומם של הדיונים, בעקבות עימות מילולי חריף עם מגיש התוכנית, איתמר פליישמן.

התקרית התרחשה במהלך פאנל אקטואליה סוער, שבו עסקו המשתתפים ביו"ר מפלגת רע"מ, מנסור עבאס, ועל רקע מקומו במפה הפוליטית. במהלך חילופי הדברים והוויכוח שהתפתח באולפן, איבד פליישמן את סבלנותו והטיח במרוז באופן ישיר כי הוא "אידיוט".