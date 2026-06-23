הנרצח ה-135 במגזר הערבי: בן 67 נורה למוות סמוך לכאבול

גבר בן 67 נורה למוות הבוקר (שלישי) בכביש 70, סמוך לצומת כאבול שבגליל. כוחות ההצלה שהוזעקו למקום נאלצו לקבוע את מותו בזירה לאחר שנמצא ללא סימני חיים.

בשעה 06:28 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב אשר על אדם שנפצע באירוע אלימות סמוך לכאבול. חובשים ופראמדיקים שהגיעו למקום איתרו את הפצוע כשהוא מחוסר הכרה וסובל מפציעות חודרות קשות.

חובש רפואת החירום במד"א, גמאל אבו רומי, סיפר: "הפצוע שכב כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה עם פציעות חודרות בגופו. ביצענו בדיקות רפואיות אבל הפציעה שלו הייתה קריטית ונאלצנו לקבוע את מותו במקום".