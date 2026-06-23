בדרך לקאמבק? השמות המפתיעים שנתניהו שוקל לצרף לצמרת הליכוד

ראש הממשלה ויו"ר הליכוד בנימין נתניהו בוחן אפשרות לשריין שורה של דמויות בכירות בעשירייה הראשונה של רשימת הליכוד לכנסת הבאה.

על פי הפרסום של כאן רשת ב', אחד השמות הבולטים שעשויים לחזור לקדמת הבמה הוא משה כחלון, לאחר שלפני כחודש דווח כי הושג בעניינו הסדר טיעון בעבירת דיווח לפי חוק ניירות ערך, מה שעשוי לאפשר לו להתמודד בבחירות אם יבחר בכך. גם גדעון סער, שהצטרף לליכוד מחדש, עשוי לקבל מקום משוריין ולא להתמודד בפריימריז. שם נוסף שנבחן הוא חיים ביבס, מהדמויות הבולטות בשלטון המקומי בישראל ואחד מראשי הערים הוותיקים והמשפיעים במדינה.

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נתניהו צפוי לדרוש סמכות לשריין בין שמונה לתשעה מועמדים ברשימת המפלגה לכנסת.

לפי המתווה הנבחן, שלושה מהמועמדים ישובצו בעשירייה הראשונה, שניים נוספים בעשירייה השנייה ולפחות שלושה נוספים בעשירייה השלישית.

אתמול קבע בית הדין של הליכוד, בעקבות עתירתו של ח"כ דוד ביטן, כי כל עוד לא שונתה חוקת המפלגה, מועמדי הליכוד ייבחרו באמצעות פריימריז ולא באמצעות ועדה מסדרת.

החלטת בית הדין צפויה להשפיע על הדיונים הפנימיים במפלגה בנוגע להיקף השריונים שיבקש נתניהו לקראת מערכת הבחירות הבאה.