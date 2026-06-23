צבי סוכות: "הפכתי לכוכב ברשתות הערביות בגלל זה"

חבר הכנסת צבי סוכות התייחס לביקוריו בבתי בספר של המגזר הערבי מתוקף תפקידו כיו"ר וועדת החינוך.
בריאיון לזיו מאור ומנחם מן ברדיו גלי ישראל סיפר סוכות: "בתקופה האחרונה יצאתי בוועדת חינוך, למסע על החינוך במגזר הערבי, מתוך הבנה שבסוף הכל מתחיל בחינוך".
"אנחנו כמדינה משלמים מאות מיליוני שקלים על החינוך במגזר הערבי, ואני אומר: חבר'ה, קודם כל בואו נראה שהכסף שאנחנו שמים הולך למקומות שמחנכים להכרה במדינת ישראל, נגד פשיעה, נגד אלימות ונגד טרור".
עוד סיפר סוכות: "הפכתי להיות כוכב ברשתות הערביות בשבועות האחרונים בגלל זה".
נזכיר כי לפני כשבועיים ועדת החינוך הגיעה לביקור בבית ספר בטובא זנגריה, אך שערי בית הספר ננעלו.
למרות שהסיור תואם מראש עם משרד החינוך והרשות המקומית, כמקובל, ראש המועצה ותושבים נוספים מנעו את הכניסה לכיתות ושערי בית הספר נותרו נעולים. ראש המועצה: "אין כניסה, אנחנו בעלי הבית, הצפון בידינו".
יו"ר הוועדה, ח"כ צבי סוכות שהגיע במסגרת תפקידו כיו"ר הוועדה המפקחת על משרד החינוך: "אין אקס טריטוריה בישראל. באנו לראות איך מחנכים פה בבתי הספר ולצערנו גילינו חינוך לאלימות, פשיעה ובריונות. נפעל לעצור כל תקציב לבתי ספר שמחנכים לפשיעה".
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צבי הוא מותק