מאחורי האזהרה של זיני: האירוע החריג שהתרחש מול חופי אילת

ניסיון חדירה חריג לשטח ישראל מכיוון ירדן סוכל לפני כשבועיים באזור אילת, כך פורסם אמש (שני) בחדשות 12.

האירוע מגיע על רקע אזהרות שהשמיע ראש השב"כ דוד זיני בדיונים סגורים, לפיהן "7 באוקטובר הבא עשוי להיות באילת". על פי הדיווח, אופנוע ים זוהה כשהוא מנסה לחדור משטח ירדן לעבר אזור המלונות באילת. מפקדת כלי שיט של חיל הים זיהתה את האיום, פעלה נגדו ואילצה אותו לסגת בחזרה לחוף הירדני. במערכת הביטחון בודקים כעת את נסיבות האירוע, כאשר אחת ההערכות היא כי ייתכן שמדובר בכלי שיט בלתי מאויש שהופעל מרחוק, במטרה לבחון את רמת הכוננות והתגובה של כוחות הביטחון הישראליים.

אילת אילוסטרציה ( שאטרסטוק )

"תרחיש סביר למתקפה רחבה"

האירוע מתפרסם במקביל לדיווח על אזהרות שהשמיע ראש השב"כ דוד זיני בפני גורמי ביטחון בכירים בנוגע לאפשרות של מתקפה עתידית על אילת.

לפי הדיווח, זיני סבור כי בשל מיקומה הגיאוגרפי והמאפיינים הייחודיים של העיר, קיים פוטנציאל לניסיון פשיטה או חדירה משמעותי מכיוונים שונים, ולכן הורה להציב את אילת בראש סדר העדיפויות בהיערכות לתרחישי קיצון.

עם זאת, בשב"כ הבהירו כי נכון לעכשיו אין התרעה קונקרטית וממוקדת על פיגוע מתוכנן בעיר.

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הדריכות הועלתה

בעקבות ניסיון החדירה והערכת המצב הביטחונית, הוחלט להעלות את רמת הדריכות במרחב אילת וים סוף.

במערכת הביטחון מציינים כי בתקופה זו שוהים בעיר עשרות אלפי נופשים ותיירים, ולכן הוחלט לנקוט משנה זהירות ולהיערך לכל תרחיש אפשרי.

עוד נמסר כי בחודשים האחרונים תוגברו אמצעי האבטחה באזור, ובוצעו תרגילים משותפים של צה"ל, המשטרה וגופי הביטחון השונים המדמים תרחישי פשיטה וחדירה.